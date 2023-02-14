Шустер о перехвате разговора Путина с Плотницким: У России вообще со связью проблемы. У них нет возможности пользоваться военным интернетом

Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил телеведущий Савик Шустер.

По его словам, у России "вообще со связью проблемы", особенно – у армии, которая пользуется легко читающимся коммерческим интернетом, так как у них "нет возможности пользоваться военным интернетом".

"Я не уверен, что все, что Путин говорит, – это возможно прослушать, – сказал Шустер. – Я не знаю, какая у них сейчас практика, что у них уходит в архивы. Скажем, в США – мы знаем, что если президент говорит по телефону с кем-то, то есть обязательно свидетели, ведутся конспекты о том, что говорится, и потом это в архивах… историкам становится доступно в какой-то момент для изучения".

В РФ, скорее всего, "этого нет", продолжил телеведущий.

"В России все по-кагэбэшному организовано. То есть не обязательно мы знаем обо всех его разговорах, и не обязательно мы знаем содержание. И я думаю, не все разговоры будут, были и есть открытыми… Только Путин или… глава Генштаба, наверно, глава ФСБ – только у них есть вот эта закрытая связь. Вообще между ними связь закрыта. А вот общение с внешним миром – это уже немножко другой вопрос... Я вполне могу предположить, что Путин говорил по открытой связи", – отметил Шустер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube