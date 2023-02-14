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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер о перехвате разговора Путина с Плотницким: У России вообще со связью проблемы. У них нет возможности пользоваться военным интернетом

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Аудиоперехват телефонного разговора Путина и Плотницкого, который состоялся 15 ноября 2017 года, обнародовала JIT
Аудиоперехват телефонного разговора Путина и Плотницкого, который состоялся 15 ноября 2017 года, обнародовала JIT
Фото: kremlin.ru (архив)

Президент РФ Владимир Путин мог по открытой связи провести разговор с экс-главарем боевиков "ЛНР" Игорем Плотницким, перехват которого обнародовала Объединенная следственная группа (изучающая крушение рейса МН17 в 2014 году).

Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил телеведущий Савик Шустер.

По его словам, у России "вообще со связью проблемы", особенно – у армии, которая пользуется легко читающимся коммерческим интернетом, так как у них "нет возможности пользоваться военным интернетом".

"Я не уверен, что все, что Путин говорит, – это возможно прослушать, – сказал Шустер. – Я не знаю, какая у них сейчас практика, что у них уходит в архивы. Скажем, в США – мы знаем, что если президент говорит по телефону с кем-то, то есть обязательно свидетели, ведутся конспекты о том, что говорится, и потом это в архивах… историкам становится доступно в какой-то момент для изучения".

В РФ, скорее всего, "этого нет", продолжил телеведущий.

"В России все по-кагэбэшному организовано. То есть не обязательно мы знаем обо всех его разговорах, и не обязательно мы знаем содержание. И я думаю, не все разговоры будут, были и есть открытыми… Только Путин или… глава Генштаба, наверно, глава ФСБ – только у них есть вот эта закрытая связь. Вообще между ними связь закрыта. А вот общение с внешним миром – это уже немножко другой вопрос... Я вполне могу предположить, что Путин говорил по открытой связи", – отметил Шустер.

ВИДЕО
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Контекст:

Аудиоперехват телефонного разговора Путина и Плотницкого, который состоялся 15 ноября 2017 года, Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала на пресс-конференции в Гааге (Нидерланды) 8 февраля 2023 года.

Во время звонка Путин интересовался "военной составляющей" и обострениями на поле боя и спрашивал об экономической ситуации в регионе. Главарь "ЛНР" пожаловался, что уровень жизни на захваченных территориях "желает быть лучшим". Путин в ответ сказал, что "попросит коллег помочь", а также предложил "встретиться лично и обсудить". Кроме того, они обсудили обмен пленными, который тогда инициировал бывший депутат, кум Путина Виктор Медведчук. Плотницкий заявил, что поддерживает проведение обмена.

Разговор показал, что Путин лично участвовал в конфликте на востоке Украины и подтверждает свидетельские показания о том, что Плотницкий имел телефон с прямыми номерами президента РФ, министра обороны Сергея Шойгу и советника Путина Владислава Суркова, сказано в отчете следствия.

8 февраля в JIT также заявили, что есть информация о том, что отправку в Украину российского зенитного ракетного комплекса "Бук", из которого летом 2014 года был сбит Boeing 777 рейса MH17, согласовал лично Путин.

В 2014–2015 годах Россия под руководством Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, "назначив управлять" захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР". В 2022 году Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Виктор Медведчук, Савик Шустер, переговоры, следствие, боевики, Игорь Плотницкий, Алеся Бацман, отчет, война России против Украины, президент, ЛНР, обмен пленными, аудио, телеведущий, интервью, JIT
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