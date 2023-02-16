Украина освободила из российского плена более 100 своих граждан. Среди них – 63 защитника "Азовстали"

В ходе обмена в Украину вернулись 100 военнослужащих и один гражданский Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

"Продолжаем возвращать украинцев из плена. Сегодня домой едут 100 наших воинов и один гражданский.

Среди освобожденных бойцов – нацгвардейцы, пограничники и военные Вооруженных сил Украины. 94 из них – защитники Мариуполя, включая 63 военных с "Азовстали". Их так долго ждали родные", – написал он.

По словам Ермака, многие из вернувшихся из плена имеют ранения разной степени тяжести. Глава ОП поблагодарил команду, которая занимается обменами, и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и подчеркнул: "Вернем домой всех".

Согласно заявлению российского минобороны, которое цитирует РБК, Россия в ходе обмена забрала 101 своего военнослужащего.