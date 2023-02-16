Украина освободила из российского плена более 100 своих граждан. Среди них – 63 защитника "Азовстали"

"Продолжаем возвращать украинцев из плена. Сегодня домой едут 100 наших воинов и один гражданский.
Среди освобожденных бойцов – нацгвардейцы, пограничники и военные Вооруженных сил Украины. 94 из них – защитники Мариуполя, включая 63 военных с "Азовстали". Их так долго ждали родные", – написал он.
По словам Ермака, многие из вернувшихся из плена имеют ранения разной степени тяжести. Глава ОП поблагодарил команду, которая занимается обменами, и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и подчеркнул: "Вернем домой всех".
Согласно заявлению российского минобороны, которое цитирует РБК, Россия в ходе обмена забрала 101 своего военнослужащего.
За время полномасштабной войны, начатой РФ 24 февраля 2022 года, Украина вернула из российского плена более 1,7 тыс. человек.
Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных. Последний обмен состоялся 4 февраля (домой вернулись 116 украинцев).
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".