Россия придумала новую причину для затягивания обменов пленными – Лубинец

"Новая выдумка российской стороны для затягивания процесса возвращения военнослужащих из плена", – прокомментировал он
По словам омбудсмена, о такой "просьбе" якобы матерей и жен украинских военнопленных заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Так вот, есть что ответить госпоже Москальковой. В Украине уже было несколько случаев, когда мобилизованные солдаты армии РФ, захваченные в плен украинской армией, отказывались от обмена и изъявляли желание остаться на подконтрольной Украине территории", – написал он.
По словам Лубинца, некоторые россияне не один раз попадали в плен к украинским Силам обороны. К примеру, российский военный Александр Фоменко из Таганрога и Руслан Вяльшин дважды попадали в украинский плен.
"Еще раз подчеркиваю, что Украина всегда придерживается Женевских конвенций. Чего нельзя сказать о России, регулярно нарушающей нормы международного права", – заявил Лубинец.
За время полномасштабной войны, начатой РФ 24 февраля 2022 года, Украина вернула из российского плена более 1,7 тыс. человек.
Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".