Россия придумала новую причину для затягивания обменов пленными – Лубинец

"Новая выдумка российской стороны для затягивания процесса возвращения военнослужащих из плена", – прокомментировал он

По словам омбудсмена, о такой "просьбе" якобы матерей и жен украинских военнопленных заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Так вот, есть что ответить госпоже Москальковой. В Украине уже было несколько случаев, когда мобилизованные солдаты армии РФ, захваченные в плен украинской армией, отказывались от обмена и изъявляли желание остаться на подконтрольной Украине территории", – написал он.

По словам Лубинца, некоторые россияне не один раз попадали в плен к украинским Силам обороны. К примеру, российский военный Александр Фоменко из Таганрога и Руслан Вяльшин дважды попадали в украинский плен.

"Еще раз подчеркиваю, что Украина всегда придерживается Женевских конвенций. Чего нельзя сказать о России, регулярно нарушающей нормы международного права", – заявил Лубинец.