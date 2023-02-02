"Выдали желаемое за действительное". В УПЦ МП ответили на вывод экспертов о несамостоятельности церкви от РПЦ

31 января госслужба опубликовала результаты экспертизы устава УПЦ МП на наличие связей с Русской православной церковью (РПЦ). Экспертная группа, куда входили пять профессоров, докторов наук и один кандидат наук, пришла к выводу, что решения "не привели к разрыву церковно-канонической связи УПЦ с РПЦ", и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".
Глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов назвал экспертизу "незаконной, проведенной с нарушением законодательства".
Он считает, что к экспертизе люди были привлечены "без понятных оснований" и они "не несут никакой ответственности за свою работу".
"Они неоднократно открыто выражали свое пристрастное отношение и делали откровенно враждебные заявления по отношению к верующим УПЦ, проявляя религиозную нетерпимость и враждебность", – заявил Бахов.
По его словам, члены экспертной группы, которая проводила исследование по решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), "выдали желаемое за действительное".
"Предметом экспертного исследования, в соответствии с решением СНБО, является церковно-каноническая связь с Московским патриархатом в уставе об управлении УПЦ, а не в уставе и сайте РПЦ. Согласно уставным документам, Украинская православная церковь независима и самостоятельна в своем управлении и устройстве, ее органы управления – собор и синод – находятся в Киеве. Так что данная экспертиза совершенно не соответствует предмету исследования", – объяснил Бахов.
Он считает происходящее "вмешательством во внутренние дела крупнейшей конфессии Украины, грубой манипуляцией и попыткой дерзко нарушить права на свободу вероисповедания".
"В случае принятия решения на основании этого вывода мы будем защищаться всеми законными способами, как на национальном, так и на международном уровнях", – подчеркнул юрист УПЦ МП.
УПЦ МП официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата" (РПЦ).
В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество".
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не борется с УПЦ МП, но этой церкви "нужно определиться". "Если они приведут в соответствие [украинскому законодательству] все свои соответствующие документы, если они будут жить по нашим законам, то вопросов к ним нет. Другое дело – что огромное количество людей, которые надевают эту одежду, имеют отношение непосредственно к Московии", – сказал он.
Согласно опросу, который в декабре 2022 года провел Киевский международный институт социологии, 54% украинцев считают, что УПЦ МП в Украине нужно запретить. 24% респондентов выступили за установление государственного надзора и контроля за деятельностью УПЦ МП и ее представителей, но не за полный запрет; 12% считают, что государству не следует вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать нужно только правонарушения отдельных представителей этой церкви, если они есть; 9% затруднились с ответом.
19 января 2023 года Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №8371, который предполагает запрет в стране деятельности УПЦ МП.