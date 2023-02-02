"Выдали желаемое за действительное". В УПЦ МП ответили на вывод экспертов о несамостоятельности церкви от РПЦ

В УПЦ МП подчеркнули, что их органы управления находятся в Киеве Фото: Українська Православна Церква / Facebook

31 января госслужба опубликовала результаты экспертизы устава УПЦ МП на наличие связей с Русской православной церковью (РПЦ). Экспертная группа, куда входили пять профессоров, докторов наук и один кандидат наук, пришла к выводу, что решения "не привели к разрыву церковно-канонической связи УПЦ с РПЦ", и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".

Глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов назвал экспертизу "незаконной, проведенной с нарушением законодательства".

Он считает, что к экспертизе люди были привлечены "без понятных оснований" и они "не несут никакой ответственности за свою работу".

"Они неоднократно открыто выражали свое пристрастное отношение и делали откровенно враждебные заявления по отношению к верующим УПЦ, проявляя религиозную нетерпимость и враждебность", – заявил Бахов.

По его словам, члены экспертной группы, которая проводила исследование по решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), "выдали желаемое за действительное".

"Предметом экспертного исследования, в соответствии с решением СНБО, является церковно-каноническая связь с Московским патриархатом в уставе об управлении УПЦ, а не в уставе и сайте РПЦ. Согласно уставным документам, Украинская православная церковь независима и самостоятельна в своем управлении и устройстве, ее органы управления – собор и синод – находятся в Киеве. Так что данная экспертиза совершенно не соответствует предмету исследования", – объяснил Бахов.

Он считает происходящее "вмешательством во внутренние дела крупнейшей конфессии Украины, грубой манипуляцией и попыткой дерзко нарушить права на свободу вероисповедания".

"В случае принятия решения на основании этого вывода мы будем защищаться всеми законными способами, как на национальном, так и на международном уровнях", – подчеркнул юрист УПЦ МП.