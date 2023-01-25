Против митрополита УПЦ МП Павла возбудили уголовное дело за разжигание религиозной вражды

Информацию подтвердили в Офисе генпрокурора "Українським новинам" 25 января. Дело открыто из-за разжигания наместником религиозной вражды 17 января, говорится в сообщении.

Юрчишин заявил, что наместник Лавры позволил себе слова, сеющие раздор среди верующих. Он процитировал слова Павла.

"Успенский собор отдали раскольнику и самосвяту. Раскольник – это [глава Украинской православной церкви Киевского патриархата] Филарет, самосвят – [глава Православной церкви Украины митрополит] Епифаний. Мне говорят поминать Епифания. Кого, сущего беса? Раскольника? Вся "мерзость" началась с Филарета. Сегодня "властные Ироды" отвергают Христа, убивают не 14 тыс., а миллионы людей. Как бес все мудро сделал. Под видом объединения они начали гонения на церковь. Они хотят уничтожить Александра Невского. Это группка безбожников, бандитов, ведущих открытую войну против церкви. Главное для них – не война. Главное – уничтожить святую соборную и апостольскую церковь. То есть нас с вами отвлечь от Христа", – заявил митрополит, по словам Юрчишина.

Контекст:

В Украине действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая является частью РПЦ. УПЦ МП официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

Относительно ряда представителей УПЦ МП Украина уже ввела санкции, а некоторых лишила гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество".

79 сооружений Киево-Печерской лавры находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата (часть Русской православной церкви) по распоряжению Кабмина.

27 декабря 2022 года глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что у УПЦ МП заканчивается срок аренды двух храмов Киево-Печерской лавры – Успенского собора и Трапезной церкви. Министерство культуры не планирует продлевать договор, отметил он. 5 января этого года Ткаченко сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули в управление государства.