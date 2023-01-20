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ОБЩЕСТВО

В Верховную Раду внесли законопроект о запрете в Украине деятельности УПЦ МП

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20 января законопроект, касающийся деятельности УПЦ МП, был передан на рассмотрение профильного комитета парламента
20 января законопроект, касающийся деятельности УПЦ МП, был передан на рассмотрение профильного комитета парламента
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины 19 января внес в Верховную Раду законопроект №8371, который предполагает запрет в стране деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом свидетельствует заявление в Telegram представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука.

По его словам, данный законопроект направлен на обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защиту национальных интересов.

"Проектом закона… исключается возможность деятельности в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины", – отметил Мельничук.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, 20 января законопроект был передан на рассмотрение профильного комитета. 

Контекст:

В Украине действуют две крупные православные церкви: УПЦ МП, которая является частью РПЦ, и Православная церковь Украины, которая была создана в 2018 году и получила томос об автокефалии от предстоятеля Константинопольской православной церкви Варфоломея. 

УПЦ МП официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество". 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не борется с УПЦ МП, но этой церкви "нужно определиться". "Если они приведут в соответствие [украинскому законодательству] все свои соответствующие документы, если они будут жить по нашим законам, то вопросов к ним нет. Другое дело – что огромное количество людей, которые надевают эту одежду, имеют отношение непосредственно к Московии", – сказал Данилов. 

Согласно опросу, который в декабре 2022 года провел Киевский международный институт социологии, 54% украинцев считают, что УПЦ МП в Украине нужно запретить. 24% респондентов выступили за установление государственного надзора и контроля за деятельностью УПЦ МП и ее представителей, но не за полный запрет; 12% считают, что государству не следует вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать нужно только правонарушения отдельных представителей этой церкви, если они есть; 9% затруднились с ответом. 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, УПЦ МП, церковь, законопроект, Православная церковь Украины
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