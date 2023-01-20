В Верховную Раду внесли законопроект о запрете в Украине деятельности УПЦ МП

По его словам, данный законопроект направлен на обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защиту национальных интересов.

"Проектом закона… исключается возможность деятельности в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины", – отметил Мельничук.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, 20 января законопроект был передан на рассмотрение профильного комитета.