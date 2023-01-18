В Совбезе ООН по инициативе РФ рассмотрели ситуацию с УПЦ МП. Церковь заявила, что о защите Небензю не просила, Украина, Франция и Британия обвинили Россию в попытке отвлечь от своих преступлений

Заседание Совбеза ООН было созвано по инициативе России. Посол Украины возмутился, что присутствующие в очередной раз должны "слушать бред" Небензи Фото: un.org

Как сообщила пресс-служба ООН, рассмотрение этого вопроса инициировала Россия. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина "пытается уничтожить Украинскую православную церковь, канонически связанную с Московским патриархатом".

Перед заседанием Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что ни к кому не обращалась с просьбой ее защитить, "а тем более к государству, совершившему вероломное вооруженное нападение на нашу страну".

"Также мы не уполномочивали никого из РПЦ МП выступать от нашего имени в ООН. Обеспокоены тем, что вопросы об Украинской православной церкви поднимают структуры, не имеющие к нам никакого отношения", – сказано в заявлении.

В УПЦ МП призвали власти России не говорить от имени церкви на международных площадках и "не использовать религиозный фактор в своих политических целях".

На заседании выступила помощница генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Керис. Она выразила обеспокоенность ограничением свободы вероисповедания как на территории, которую контролирует украинское правительство, так и на территории, оккупированной Россией, сообщила пресс-служба ООН.

Керис отметила, что хотя напряженность между двумя православными общинами в Украине "существовала десятилетиями", она еще больше обострилась после российского вторжения.

Упомянув обыски в епархиях УПЦ МП и открытые уголовные производства в отношении нескольких священнослужителей, помощница генсека призвала власти Украины обеспечить "полное соответствие таких обысков международному праву", и добавила, что всем должно быть предоставлено право на справедливое судебное разбирательство.

Илзе Брандс Керис во время заседания Совбеза ООН. Фото: press.un.org

Небензя заявил, что Украина проводит "репрессивную политику" и начала "войну с каноническим православием". Он сказал, что Россия "не будет мириться с тем, что на наших границах формируется злонамеренная, русофобская, антихристианская диктатура".

В ответ на это постоянный представитель Франции в ООН Никола де Ривьер заявил, что Россия вновь пытается отвлечь внимание Совета Безопасности, используя свободу религии и убеждений. Он осудил недавний ракетный удар по Днепру, вследствие которого погибло не менее 45 человек, и назвал созванную Россией встречу "еще одним примером циничной стратегии дезинформации Российской Федерации". Дипломат возмутился, что Россия поднимает вопрос о "свободе вероисповедания", при этом сама обстреливает Украину, в результате чего гибнут мирные жители.

"Россия убивала и травмировала мирных жителей и продолжает совершать серьезные нарушения прав человека в Украине: насильственное перемещение, сексуальное насилие, нарушение права на свободу религии или убеждений. Безнаказанности не будет", – написал он в Twitter после заседания.

Russia has killed and injured civilians and continues to commit serious violations of human rights in Ukraine: forced displacement, sexual violence, violation of the right to freedom of religion or belief. There will be no impunity. France stands with Ukraine and its people. pic.twitter.com/wRh9yYMhpk — Nicolas de Rivière (@NDeRiviere) January 17, 2023

Дипломат подчеркнул, что Франция "решительно поддерживает Украину" и никогда не согласится на мир, "в котором сила побеждает закон".

Постоянный представитель Мальты при ООН Ванесса Фрейзьер тоже обвинила Россию в попытке сместить акценты. Она осудила распространение дезинформации российскими СМИ и религиозными лидерами для оправдания войны России против Украины, а также уничтожение объектов украинского исторического и духовного наследия в ряде регионов.

Заместитель постоянного представителя США в ООН Ричард Миллз сказал, что его страна серьезно относится к нарушениям прав человека, но добавил: "Может ли какой-либо информированный человек серьезно отнестись к якобы приверженности России свободе вероисповедания в Украине?" Он напомнил, что именно Россия, оккупировав Крым, преследовала крымских татар по религиозному признаку, и призвал принять во внимание ущерб, нанесенный представителями России религиозным объектам в Украине.

Об этом же сказал заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки.

"Россия совершает гнусные преступления и указывает в другом направлении, чтобы попытаться ввести нас в заблуждение... Из "послужного списка" России ясно, что она запросила эту встречу не из соображений соблюдения каких-либо прав человека. Причина, по которой Россия запросила эту встречу, состоит в том, чтобы в очередной раз отвлечь от своих собственных действий", – сказал он.

Death



Injury



Displacement



Arbitrary detention



Enforced disappearances



Torture



Summary execution



Forced deportations of children



Sexual violence



Attacks on civilian infrastructure

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Russia's invasion of #Ukraine is marked by grave violations of human rights & #IHL pic.twitter.com/1rBPKRZvk5 — UK at the UN * (@UKUN_NewYork) January 17, 2023

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин заявил, что религиозные вопросы в конфликтной ситуации часто бывают сложными, но "необходимо укреплять взаимное уважение и поддерживать культуру мира". Диалог и переговоры, по его словам, – "единственный возможный путь разрешения кризиса", все стороны "должны проявлять рациональность и сдержанность".

На заседании также выступил председатель отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Волоколамский Антоний. Он заявил, что между украинцами и россиянами существуют "важные культурные и религиозные связи" и что РПЦ якобы делает все возможное для защиты прав верующих, особенно христиан. При этом Антоний не упомянул, что РПЦ прямо поддерживает войну России против Украины.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица возмутился выступлениями представителей России. Он сказал, что не понимает, почему представителя иностранной религиозной организации пригласили выступить в Совете Безопасности на тему религиозной ситуации в другой стране. Кислица также возмутился, что участники заседания должны "слушать бред" Небензи. Он сказал, что "представитель режима президента Владимира Путина" злоупотребляет своим местом в Совбезе и заставляет этот орган "выслушивать дезинформационные нарративы".

Кислица подчеркнул, что Россия просто пытается отвлечь внимание Совбеза от реальных угроз безопасности, которые она несет.

"Мы слышали безумные заявления о военных комарах, "грязных бомбах" и т.д. Сегодня Небензя пошел еще дальше. Это настоящее издевательство, когда соучастник преступлений против человечества переодевается в мантию проповедника и объясняет, какую конфессию в Украине следует признать канонической", – написал украинский дипломат в Twitter.

We’ve heard insane statements about war mosquitos, dirty bombs etc. Today nebenzia’s gone even further. It is a real mockery when an accomplice of crimes ag humanity is dressing up in mantel of preacher & explaining which denomination in Ukraine should be recognized as canonical pic.twitter.com/HqPRMh9ZkE — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 17, 2023

Кислица рассказал, что за 11 месяцев Россия разрушила в Украине более 270 церквей и культовых сооружений.

"Куда бы ни пришла Россия, свобода вероисповедания заканчивается", – резюмировал он.