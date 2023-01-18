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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кислица: Россия издевается над Совбезом ООН заявлениями о канонической церкви в Украине

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Кислица ответил на претензии России по поводу церкви
Кислица ответил на претензии России по поводу церкви
Фото: EPA

Россия созвала Совет Безопасности ООН для обсуждения якобы притеснений русской церкви в Украине. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на Совете Безопасности ООН в своем выступлении назвал заявления РФ бредом. Текст выступления он опубликовал в Facebook 17 января.

"К безумным заявлениям России о боевых комарах, грязных бомбах, химическом оружии и секретных биолабораториях добавились заявления о канонических конфессиях в Украине. Сегодня российский представитель [Василий Небензя] пошел еще дальше. Это настоящее издевательство, когда соучастник преступлений против человечества переодевается в мантию проповедника и объясняет, какую конфессию в Украине следует признать канонической", – заявил он.

По словам Кислицы, Совбез собрался "из-за того бреда, который нас заставила слушать Российская Федерация", но участникам придется разобраться с претензиями РФ, потому что на это идут деньги налогоплательщиков.

Кислица выразил сожаление, что представитель кремлевского режима все еще способен злоупотреблять постоянным представительством прекратившего существование СССР и заставлять совет слушать дезинформацию.

"Россия до сих пор пытается отвлечь внимание этого органа от реальных угроз безопасности, исходящих от ее агрессии, и создать дымовую завесу, прикрывая свои преступления тоннами фейков", – сказал он.

Постпред зачитал заявление Украинской православной церкви, в котором отмечается, что она не обращалась ни к одному государству за помощью в защите своих прав, "тем более к государству, совершившему вероломное вооруженное нападение на нашу страну".

"Мы обеспокоены тем, что вопрос об Украинской православной церкви поднимается структурами, которые не имеют к нам никакого отношения. Мы призываем власти России не выступать от имени нашей церкви на международных площадках и не использовать религиозный фактор в своих политических целях", – говорится в заявлении.

Также Кислица озвучил заявление разных религиозных конфессий в Украине, в котором отмечается, что война принесла верующим "огромные страдания, а свобода людей, их религиозные убеждения фактически стали первичной мишенью российских оккупантов".

В заявлении говорится, что оккупанты разрушили или разграбили более 270 церквей и религиозных построек, убили и замучили до смерти десятки священнослужителей и представителей разных конфессий.

"Куда бы ни пришла Россия, свобода вероисповедания заканчивается", – сказано в заявлении.

Кислица напомнил, что Россия продолжает совершать военные преступления на территории Украины.

"Если Российская Федерация заинтересована в обсуждении вопроса прав человека и свободы вероисповедания в Совете Безопасности, возможно, пришло время вернуть права человека в повестку дня совета и подробно рассмотреть доклады генерального секретаря о правах человека, ситуации в оккупированном украинском Крыму и доклад Независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине, созданной Советом ООН по правам человека", – отметил он.

Постпред Украины добавил, что необходимо организовать специальное заседание Совета Безопасности для рассмотрения последствий агрессивной войны России и ситуации с правами человека в Украине.

https://www.facebook.com/sergiy.grau/posts/pfbid04fAvYa16ySLEkw3RnZmj4y76BGgSnkcPwsRMv2aKnLHbNnD22TVmScCdAoLApzqql

Контекст:

В Украине действует УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами.

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "пробуждении матушки-Руси". СБУ открыла уголовное производство.

После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре, в епархиях УПЦ МП в РовенскойЧерновицкой и других областях, а также у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза). В Почаевской духовной семинарии СБУ нашла литературу, отрицающую существование украинского народа, а при осмотре комплекса помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ МП – шевроны "войска Донского". 

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.

9 декабря комитет Рады поддержал законопроект о запрете РПЦ и подчиненных ей структур в Украине.

Теги: Россия, ООН, церковь, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, Василий Небензя
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