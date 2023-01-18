Кислица: Россия издевается над Совбезом ООН заявлениями о канонической церкви в Украине

"К безумным заявлениям России о боевых комарах, грязных бомбах, химическом оружии и секретных биолабораториях добавились заявления о канонических конфессиях в Украине. Сегодня российский представитель [Василий Небензя] пошел еще дальше. Это настоящее издевательство, когда соучастник преступлений против человечества переодевается в мантию проповедника и объясняет, какую конфессию в Украине следует признать канонической", – заявил он.

По словам Кислицы, Совбез собрался "из-за того бреда, который нас заставила слушать Российская Федерация", но участникам придется разобраться с претензиями РФ, потому что на это идут деньги налогоплательщиков.

Кислица выразил сожаление, что представитель кремлевского режима все еще способен злоупотреблять постоянным представительством прекратившего существование СССР и заставлять совет слушать дезинформацию.

"Россия до сих пор пытается отвлечь внимание этого органа от реальных угроз безопасности, исходящих от ее агрессии, и создать дымовую завесу, прикрывая свои преступления тоннами фейков", – сказал он.

Постпред зачитал заявление Украинской православной церкви, в котором отмечается, что она не обращалась ни к одному государству за помощью в защите своих прав, "тем более к государству, совершившему вероломное вооруженное нападение на нашу страну".

"Мы обеспокоены тем, что вопрос об Украинской православной церкви поднимается структурами, которые не имеют к нам никакого отношения. Мы призываем власти России не выступать от имени нашей церкви на международных площадках и не использовать религиозный фактор в своих политических целях", – говорится в заявлении.

Также Кислица озвучил заявление разных религиозных конфессий в Украине, в котором отмечается, что война принесла верующим "огромные страдания, а свобода людей, их религиозные убеждения фактически стали первичной мишенью российских оккупантов".

В заявлении говорится, что оккупанты разрушили или разграбили более 270 церквей и религиозных построек, убили и замучили до смерти десятки священнослужителей и представителей разных конфессий.

"Куда бы ни пришла Россия, свобода вероисповедания заканчивается", – сказано в заявлении.

Кислица напомнил, что Россия продолжает совершать военные преступления на территории Украины.

"Если Российская Федерация заинтересована в обсуждении вопроса прав человека и свободы вероисповедания в Совете Безопасности, возможно, пришло время вернуть права человека в повестку дня совета и подробно рассмотреть доклады генерального секретаря о правах человека, ситуации в оккупированном украинском Крыму и доклад Независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине, созданной Советом ООН по правам человека", – отметил он.

Постпред Украины добавил, что необходимо организовать специальное заседание Совета Безопасности для рассмотрения последствий агрессивной войны России и ситуации с правами человека в Украине.