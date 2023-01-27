Оккупанты притесняют представителей всех конфессий, кроме УПЦ МП – Центр национального сопротивления

Россияне отобрали здание церкви христиан веры Евангельской в Мелитополе – пастору сначала выдали разрешительные документы, но потом просто захватили помещение и отобрали ключи, говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что в городе почти не осталось действующих протестантских церквей, так как большинство из них экспроприировали оккупанты для своих нужд. Схожая ситуация и в других захваченных населенных пунктах.

Ранее россияне начали заниматься "интеграцией" церквей на временно оккупированных территориях, в рамках которой в регионе останутся лишь подконтрольные кремлю церкви, говорится в сообщении. Этим занимается ОО "российская ассоциация защиты религиозной свободы", которая финансируется за счет грантов президента России.

"Фактически организация занимается ревизией имущества других конфессий, чтобы в дальнейшем уничтожить все протестантские движения, поместную православную церковь и мусульманские ячейки, не подконтрольные духовному управлению мусульман России. Аналогичную политику Москва уже отработала в свое время в Крыму", – подчеркнули в ЦНС.