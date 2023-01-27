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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты притесняют представителей всех конфессий, кроме УПЦ МП – Центр национального сопротивления

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Оккупанты отбирают здания у церквей на оккупированных территориях
Оккупанты отбирают здания у церквей на оккупированных территориях
Фото: maps.google.com

Оккупанты оказывают давление на представителей религиозных конфессий, кроме церкви Московского патриархата, на временно оккупированных территориях. В частности, россияне закрывают церкви протестантских конфессий, сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС) при Силах спецопераций Вооруженных сил Украины 26 января.

Россияне отобрали здание церкви христиан веры Евангельской в Мелитополе – пастору сначала выдали разрешительные документы, но потом просто захватили помещение и отобрали ключи, говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что в городе почти не осталось действующих протестантских церквей, так как большинство из них экспроприировали оккупанты для своих нужд. Схожая ситуация и в других захваченных населенных пунктах.

Ранее россияне начали заниматься "интеграцией" церквей на временно оккупированных территориях, в рамках которой в регионе останутся лишь подконтрольные кремлю церкви, говорится в сообщении. Этим занимается ОО "российская ассоциация защиты религиозной свободы", которая финансируется за счет грантов президента России.

"Фактически организация занимается ревизией имущества других конфессий, чтобы в дальнейшем уничтожить все протестантские движения, поместную православную церковь и мусульманские ячейки, не подконтрольные духовному управлению мусульман России. Аналогичную политику Москва уже отработала в свое время в Крыму", – подчеркнули в ЦНС.

Контекст:

В Украине действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), которая является частью РПЦ. УПЦ МП официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица 18 января раскритиковал инициативу России созвать Совет Безопасности ООН для обсуждения якобы притеснений Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине.

Теги: УПЦ МП, церковь, Мелитополь, российская агрессия, протестанты, война России против Украины, российские оккупанты
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