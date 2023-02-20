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Скипальский: Антиукраинскими партиями в Украине никто не занимался. Что, не знала СБУ, сколько миллионов получают коммунисты, социалисты, витренчихи?

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В Украине не боролись с антиукраинскими политиками Скипальский
В Украине не боролись с антиукраинскими политиками – Скипальский
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В Украине долгое время не проводилось решительной борьбы как с российскими агентами, так и с антиукраинскими партиями. Об этом заявил бывший глава военной разведки Украины, бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Скипальский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Ну что, не знала СБУ о том, сколько миллионов денег получают коммунисты, получают социалисты, витренчихи и так далее? Знали. А почему не боролись?" – сказал он.

Он добавил, что не думает, что глава Коммунистической партии Петр Симоненко или глава Прогрессивной социалистической партии Наталья Витренко были активными российскими агентами.

"Наверное, кто-то из них писал расписку, но их и не надо было вербовать. Они ненавидели все украинское. Понимаете, когда вы говорите эти критерии, категории "агентов" и так далее... Само слово "агент", кажется, с латыни переводится как "действующий". Это человек-активист. Он не пугает. Я молю Бога и все время мечтаю, чтобы украинские спецслужбы как можно более мощно создали агентурную сеть, в первую очередь в стране, которая с нами воюет. Это средство. А вот персоны... Настоящий агент, который законспирирован, – он прячет эту свою деятельность. Он боится, что его разоблачат и посадят. А безнаказанно разнузданные политики, олигархи и так далее ведут себя так, что не нужно, чтобы они были агентами. Они и так антиукраински настроены", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Скипальский окончил Московское пограничное военное училище и факультет контрразведки Высшей школы КГБ СССР.

В 1970–1980 годах служил в военной контрразведке на Дальнем Востоке и в Сибири. В 1987 году вернулся в Украину, где служил в спецподразделениях КГБ. 

В 1992–1997 годах Скипальский был начальником военной разведки Украины. Одновременно с этим в 1994–1998 годах он был народным депутатом.

В 1997–1998 годах Скипальский был заместителем председателя Службы безопасности Украины, в 1998–2001-м – заместителем министра по вопросам чрезвычайных ситуаций. В 2006 году он вновь вернулся в СБУ, около года занимал должность заместителя председателя спецслужбы – начальника управления СБУ в Донецкой области.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Петр Симоненко, Александр Скипальский, Наталья Витренко, иностранные агенты
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