Скипальский: Антиукраинскими партиями в Украине никто не занимался. Что, не знала СБУ, сколько миллионов получают коммунисты, социалисты, витренчихи?

"Ну что, не знала СБУ о том, сколько миллионов денег получают коммунисты, получают социалисты, витренчихи и так далее? Знали. А почему не боролись?" – сказал он.

Он добавил, что не думает, что глава Коммунистической партии Петр Симоненко или глава Прогрессивной социалистической партии Наталья Витренко были активными российскими агентами.

"Наверное, кто-то из них писал расписку, но их и не надо было вербовать. Они ненавидели все украинское. Понимаете, когда вы говорите эти критерии, категории "агентов" и так далее... Само слово "агент", кажется, с латыни переводится как "действующий". Это человек-активист. Он не пугает. Я молю Бога и все время мечтаю, чтобы украинские спецслужбы как можно более мощно создали агентурную сеть, в первую очередь в стране, которая с нами воюет. Это средство. А вот персоны... Настоящий агент, который законспирирован, – он прячет эту свою деятельность. Он боится, что его разоблачат и посадят. А безнаказанно разнузданные политики, олигархи и так далее ведут себя так, что не нужно, чтобы они были агентами. Они и так антиукраински настроены", – сказал он.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube