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Скипальский: Были ли среди президентов Украины агенты влияния России? Я бы отнес сюда одного Януковича, и то он колебался

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Янукович был президентом Украины в 2010 2014 годах, сейчас живет в России
Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах, сейчас живет в России
Фото: depositphotos.com

Бывший глава военной разведки Украины, бывший заместитель председателя СБУ Александр Скипальский считает, что среди шести президентов Украины только Виктора Януковича можно назвать "агентом влияния России". Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Президенты Украины были агентами влияния России?" – спросил Гордон.

"Я бы отнес только одного Януковича, и то он в некоторой степени колебался, – ответил Скипальский. – Я расскажу одну деталь. Как человек, который этим интересуется, отмечу: он во время своего пребывания в Польше, уже будучи президентом, заявил, что его предки – деды, прадеды – похоронены в Беларуси и что на кладбище на их памятниках надписи на польском языке. И [он сказал], что чувствует, что какая-то часть [польской крови] в нем есть. Я и ждал, что все-таки эта гоноровая патриотическая польская кровь в какой-то мере сыграет в нем и он полностью не пойдет на уступки России, но, к сожалению, этого не случилось". 

Он рассказал, что когда только Янукович появился в украинской политике, обсуждал его со своими бывшими коллегами в России. 

"Я все-таки добился от них ответа, для чего они нам толкают Януковича. Ответ был такой: "Саша, чего ты переживаешь? Мы его используем в своих интересах и выбросим", – вспомнил Скипальский. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах.

22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.

Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

О том, что Янукович сотрудничал с Комитетом государственной безопасности СССР, в интервью Гордону рассказывали бывшие сотрудники КГБ Юрий Швец и Владимир Попов. Они убеждены, что человек с такой биографией, как у Януковича (в молодости он дважды отбывал наказание за уголовные преступления), не мог построить такую политическую карьеру без содействия спецслужб. 

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что в классическом понимании агентов РФ среди президентов Украины не было. "Но ряд из них – бывшая агентура КГБ СССР", – сказал он.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Виктор Янукович, Россия, Дмитрий Гордон, Александр Скипальский
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