Скипальский: Были ли среди президентов Украины агенты влияния России? Я бы отнес сюда одного Януковича, и то он колебался

"Президенты Украины были агентами влияния России?" – спросил Гордон.

"Я бы отнес только одного Януковича, и то он в некоторой степени колебался, – ответил Скипальский. – Я расскажу одну деталь. Как человек, который этим интересуется, отмечу: он во время своего пребывания в Польше, уже будучи президентом, заявил, что его предки – деды, прадеды – похоронены в Беларуси и что на кладбище на их памятниках надписи на польском языке. И [он сказал], что чувствует, что какая-то часть [польской крови] в нем есть. Я и ждал, что все-таки эта гоноровая патриотическая польская кровь в какой-то мере сыграет в нем и он полностью не пойдет на уступки России, но, к сожалению, этого не случилось".

Он рассказал, что когда только Янукович появился в украинской политике, обсуждал его со своими бывшими коллегами в России.

"Я все-таки добился от них ответа, для чего они нам толкают Януковича. Ответ был такой: "Саша, чего ты переживаешь? Мы его используем в своих интересах и выбросим", – вспомнил Скипальский.

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