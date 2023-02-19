ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Скипальский об агентуре в украинской власти: Пророссийских элементов было достаточно, но влиятельная агентура не может быть многочисленной

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Среди агентов Скипальский (на фото) упомянул Медведчука
Среди агентов Скипальский (на фото) упомянул Медведчука
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

За годы независимости Украины в органах центральной власти страны было достаточно пророссийски настроенных людей. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону собщил экс-глава военной разведки Украины, бывший заместитель председателя СБУ Александр Скипальский.

"Действительно, пророссийского элемента было достаточно. И, к сожалению, это наша трагедия. Если мы коснемся чуть-чуть истории 1991-1992 годов, то можно продемонстрировать, почему так произошло. Но чтобы классическая агентура, то... Во-первых, влиятельная классическая агентура не может быть многочисленной, потому что это, во-первых, накладно, а во-вторых, это рискованно", – сказал он.

Экс-глава военной разведки Украины подчеркнул, что это объясняется тем, что "именно агентура больше всего боится обнаружения каналов связи".

"А вот пророссийские партии, пророссийские элементы, люди, вообще не воспринимавшие независимую Украину, – их было достаточно, но их действия иногда были не менее вредными, чем деятельность агентуры. [...] Может быть человек агентом влияния даже без согласования или без вербовки со стороны разведывательных служб России", – отметил Скипальский.

Среди агентов РФ он упомянул переданного России в рамках обмена бывшего нардепа Виктора Медведчука.

"Профессионалы Службы безопасности знали, что он агент, он работает на Россию, потому что его личное дело передали во второе главное управление тогдашнего КГБ СССР из КГБ Украины. И он активно принимал участие в заграничных мероприятиях и так далее и тому подобное. Поверьте, что очень даже не то что больно, а досадно с профессиональной точки зрения смотреть, что те персоны, которые должны были ограничивать, наоборот, все делали для того, чтобы вырастить его, укрепить его", – заявил Скипальский.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Скипальский родился в 1945 году в Волынской области. Окончил Московское пограничное военное училище и факультет контрразведки Высшей школы КГБ СССР.

В 1970–1980 годах служил в военной контрразведке на Дальнем Востоке и в Сибири. В 1987 году вернулся в Украину, где служил в спецподразделениях КГБ. 

В 19921997 годах Скипальский был начальником военной разведки Украины. Одновременно с этим в 1994–1998 годах он был народным депутатом.

В 1997–1998 годах Скипальский был заместителем председателя Службы безопасности Украины, в 1998–2001-м – заместителем министра по вопросам чрезвычайных ситуаций. В 2006 году он вновь вернулся в СБУ, около года занимал должность заместителя председателя спецслужбы – начальника управления СБУ в Донецкой области. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, СБУ, Виктор Медведчук, Александр Скипальский, КГБ, контрразведка, спецслужбы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце
Галина ГРИШИНА
  "Працюй, серце, працюй. Бийся, бийся в нього щосили". Группа "Крихітка" выпустила песню "Ланцюг". Аудио
  "Працюй, серце, працюй. Бийся, бийся в нього щосили". Группа "Крихітка" выпустила песню "Ланцюг". Аудио
Галина ГРИШИНА
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров
Галина ГРИШИНА
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием
Галина ГРИШИНА
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы
Галина ГРИШИНА
Показала ягодицы. 57-летняя Херли снялась в бикини
Показала ягодицы. 57-летняя Херли снялась в бикини
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с мальчиком из России
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с мальчиком из России
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале
Галина ГРИШИНА
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
Галина ГРИШИНА
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
Галина ГРИШИНА
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Галина ГРИШИНА
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
Галина ГРИШИНА
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Галина ГРИШИНА
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать (583338)
2
В лосинах и без макияжа. Дочь и жена мэра Днепра Филатова вместе пошли в спортзал (75978)
3
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама (60840)
4
Перед зеркалом, разведя ноги. Мишина сделала новое селфи в тренажерном зале (42070)
5
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело (31491)
6
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину (16069)
7
"Спасибо, Леонардо". ДиКаприо сделал взнос в благотворительный фонд Зеленской (13244)
8
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме (12484)
 
 
 
 