Скипальский об агентуре в украинской власти: Пророссийских элементов было достаточно, но влиятельная агентура не может быть многочисленной

"Действительно, пророссийского элемента было достаточно. И, к сожалению, это наша трагедия. Если мы коснемся чуть-чуть истории 1991-1992 годов, то можно продемонстрировать, почему так произошло. Но чтобы классическая агентура, то... Во-первых, влиятельная классическая агентура не может быть многочисленной, потому что это, во-первых, накладно, а во-вторых, это рискованно", – сказал он.

Экс-глава военной разведки Украины подчеркнул, что это объясняется тем, что "именно агентура больше всего боится обнаружения каналов связи".

"А вот пророссийские партии, пророссийские элементы, люди, вообще не воспринимавшие независимую Украину, – их было достаточно, но их действия иногда были не менее вредными, чем деятельность агентуры. [...] Может быть человек агентом влияния даже без согласования или без вербовки со стороны разведывательных служб России", – отметил Скипальский.

Среди агентов РФ он упомянул переданного России в рамках обмена бывшего нардепа Виктора Медведчука.

"Профессионалы Службы безопасности знали, что он агент, он работает на Россию, потому что его личное дело передали во второе главное управление тогдашнего КГБ СССР из КГБ Украины. И он активно принимал участие в заграничных мероприятиях и так далее и тому подобное. Поверьте, что очень даже не то что больно, а досадно с профессиональной точки зрения смотреть, что те персоны, которые должны были ограничивать, наоборот, все делали для того, чтобы вырастить его, укрепить его", – заявил Скипальский.

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