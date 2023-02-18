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Скипальский: У всех на слуху фамилия Соколовского-Медведчука. Кто из профессионалов в СБУ не знал, что он агент и работает на Россию?

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Скипальский: Те персоны, которые должны были Медведчука ограничивать, все делали для того, чтобы взрастить и укрепить его
Скипальский: Те персоны, которые должны были Медведчука ограничивать, все делали для того, чтобы взрастить и укрепить его 
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Бывший народный депутат Украины, кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук с советских времен сотрудничал со спецслужбами, и об этом знала Служба безопасности Украины, рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший глава военной разведки Украины, бывший заместитель председателя СБУ Александр Скипальский.

Скипальский упомянул, что Медведчук использовал оперативный псевдоним Соколовский

"У всех на слуху фамилия Соколовского или Медведчука. Кто не знал из профессионалов Службы безопасности, что он агент, что он работает на Россию?" – сказал Скипальский.

Бывший глава военной разведки сообщил в подтверждение своих слов, что в свое время личное дело Медведчука передали из КГБ УССР во 2-го главное управление КГБ СССР, которое отвечало за контрразведку. 

"Он активно принимал участие в заграничных мероприятиях и так далее. Поверьте, что... Не то, что больно, а досадно с профессиональной точки зрения смотреть, что те персоны, которые должны были ограничивать, все делали для того, чтобы взрастить и укрепить его. 30 лет его сопровождали, панькались с ним, держали, имея личную выгоду", – убежден Скипальский. 

По его словам, все годы независимости Медведчуку позволяли укреплять финансовое состояние. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Медведчук был депутатом Верховной Рады II, III, IV и IX созывов. В 2002–2005 годах он был главой Администрации Президента Украины (в то время пост президента занимал Леонид Кучма).

В Украине Медведчука подозревают в госизмене и пособничестве терроризму, он с апреля 2022 года находился под арестом. В сентябре Медведчук был передан России в рамках большого обмена пленными.

В январе 2023 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства

Против Медведчука США, Канада, Великобритания, Австралия и Украина ввели санкции. Часть его имущества в Украине находится под арестом

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, СБУ, Виктор Медведчук, Александр Скипальский, КГБ
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