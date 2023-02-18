Скипальский: У всех на слуху фамилия Соколовского-Медведчука. Кто из профессионалов в СБУ не знал, что он агент и работает на Россию?

Скипальский: Те персоны, которые должны были Медведчука ограничивать, все делали для того, чтобы взрастить и укрепить его Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Скипальский упомянул, что Медведчук использовал оперативный псевдоним Соколовский.

"У всех на слуху фамилия Соколовского или Медведчука. Кто не знал из профессионалов Службы безопасности, что он агент, что он работает на Россию?" – сказал Скипальский.

Бывший глава военной разведки сообщил в подтверждение своих слов, что в свое время личное дело Медведчука передали из КГБ УССР во 2-го главное управление КГБ СССР, которое отвечало за контрразведку.

"Он активно принимал участие в заграничных мероприятиях и так далее. Поверьте, что... Не то, что больно, а досадно с профессиональной точки зрения смотреть, что те персоны, которые должны были ограничивать, все делали для того, чтобы взрастить и укрепить его. 30 лет его сопровождали, панькались с ним, держали, имея личную выгоду", – убежден Скипальский.

По его словам, все годы независимости Медведчуку позволяли укреплять финансовое состояние.

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