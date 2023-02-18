Скипальский: На вопрос, кто больше всего препятствовал развитию разведки, я, человек, более 40 лет проработавший в СБУ, сказал бы: "К сожалению, собственная СБУ"

Скипальский: Я спрашивал у коллег из СБУ: "С вами кто-то говорил о патриотизме, о любви к Украине?" – "Нет, никто не разговаривал" Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Вы знаете, сколько мне стоило усилий для принятия закона? И кто [мешал]? Свои же, украинцы. Если бы я писал мемуары, о которых вы упомянули, то на вопрос: "Кто вам больше всего препятствовал?" – я, человек, который более 40 лет проработал в СБУ, ответил бы: "К сожалению, собственная Служба безопасности препятствовала развитию разведки". Вот такая суровая действительность. Фактажа у меня достаточно. Вы понимаете, что я не обобщаю безосновательно", – сказал бывший заместитель председателя СБУ.

Скипальский был первым руководителем Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Он сказал, что во время формирования разведки понимал, какое важное значение она имеет.

"Я ее строил. В Украине, к счастью, не было центральных структур военной разведки. Были небольшие подразделения, разведотделы военных округов. Они выполняли подсобную работу, скажем так. Центр ГРУ находился в Москве. И когда мне поручили президент [Леонид] Кравчук и [министр обороны Константин] Морозов [создавать разведку] тут, у меня не было инструкций и прецедента... Я делал, используя правило древнеегипетских фараонов: "Не строй пирамиду на обломках другой пирамиды". И я сделал это на основе государственного курса", – сказал он.

Скипальский подчеркнул, что еще в момент создания органа основой его деятельности был патриотизм.

"С каждым офицером, генералом состоялся индивидуальный разговор. Все знали, что требования руководства ГУР – это патриотизм, служение Украине. Мы приняли присягу независимо от того, какая у кого национальность. Кстати, я честно вам и обществу говорю: я не считал по национальности, сколько кого у меня [в штате]. Но я требовал от своих подчиненных организации контроля и не допустить, когда кто-то выходит за рамки государственного патриотизма. Потому что офицер – это патриот, защитник Родины. И когда некоторые нарушали – я их увольнял, и это давало свои плоды", – сказал первый глава военной разведки Украины.

Он считает, что в целом подход к работе в ГУР отличается от других спецслужб, в частности СБУ.

"Я разговаривал со своими коллегами и заместителями руководителей СБУ и спрашивал: "Скажите, друзья, последние 10 лет с вами кто-то говорил о патриотизме, о любви к Украине?" – "Нет, никто не разговаривал". Как же без воспитания любви к своей стране? Вы на каждом шагу подчеркиваете как журналист, что Украину нужно любить, что людей нужно воспитывать... Ну, такое человек существо – его нужно воспитывать, помогать. А этим не занимаются. Зато там другие вопросы – конверты и так далее – воспитывали", – сказал Скипальский.

Он напомнил, что новый глава СБУ своим приоритетом в работе назвал "самоочищение службы", выявление в ее структуре "кротов" и предателей.

"Ребята, 30 лет [СБУ]. Там уже младенец превратился [во взрослого человека]... А почему [так происходит]? Потому что старая бочка была. Менять нужно кардинально подбор кадров, воспитание кадров", – убежден Скипальский.

ГУР же, по его мнению, является одной из наиболее мощных спецслужб Украины.

"Это результат не когда в бочку с огурцами бросали новых парней и они тоже становились кислыми, а [все строилось] на новой основе – служении национальным интересам. И этот опыт нужно использовать даже сегодня при реформах", – сказал Скипальский.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube