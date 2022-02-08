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Бурба: Какая слабая сторона российской разведки? Разгильдяйство

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Бурба: Для всех, кто хочет предать свою родину, один из мотиваторов это деньги
Бурба: Для всех, кто хочет предать свою родину, один из мотиваторов – это деньги
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что считает слабой стороной российских спецслужб разгильдяйство, а сильной – традиции.

"[Какая слабая сторона российской разведки?] Разгильдяйство. Большинство ошибок, на которых мы их ловим, – это разгильдяйство", – сказал Бурба. 

Гордон спросил, любят ли российские разведчики деньги. 

"Да. Для всех, кто хочет предать свою родину, один из мотиваторов – это деньги", – ответил Бурба. 

При этом он отметил, что в российской разведке "сумасшедшая школа". 

"[Какая ее сильная сторона?В том числе профессионализм, традиции", – сказал бывший начальник ГУР.

Он вспомнил, как пришел на работу в органы госбезопасности Украины в 2002 году. 

"Я застал еще те [старые кадры], мы начали общаться. И один мне говорит: "Моя задача – понять: ты пластилин мягкий или ты сухое дерево?" Я спросил: "А если я уже попал [в органы], но не могу работать, профнепригодный?" Он говорит: "Мы бы тебя отправили служить в другое место", – рассказал Бурба. 

В спецслужбах, подчеркнул он, важно и количество сотрудников, и их качество.

"То есть и количество важно – а их [в России] намного больше, – и из этого количества брать хорошее качество. [У них] есть из чего выбирать. В нашей академии СБУ, я же там преподаю не первый год, мы набрали группу из 30 человек, а если не повезло [и среди них нет достойных кадров для будущей работы в органах]?" – сказал Бурба. 

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату бойцов российской частной военной компании "Вагнер". Бурба уволился из ГУР со скандалом, он заявил, что решение высшего руководства государства перенести спецоперацию стало одной из причин ее провала.

После увольнения Бурбы и нескольких интервью, которые он дал журналистам, президент Украины Владимир Зеленский назвал бывшего руководителя ГУР "авантюристом и аферистом" и заявил, что тот хотел втянуть Украину в "огромный скандал".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, разведка, спецслужбы, Василий Бурба, ГУР Минобороны Украины
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