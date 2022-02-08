Бурба: Какая слабая сторона российской разведки? Разгильдяйство

Бурба: Для всех, кто хочет предать свою родину, один из мотиваторов – это деньги Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"[Какая слабая сторона российской разведки?] Разгильдяйство. Большинство ошибок, на которых мы их ловим, – это разгильдяйство", – сказал Бурба.

Гордон спросил, любят ли российские разведчики деньги.

"Да. Для всех, кто хочет предать свою родину, один из мотиваторов – это деньги", – ответил Бурба.

При этом он отметил, что в российской разведке "сумасшедшая школа".

"[Какая ее сильная сторона?] В том числе профессионализм, традиции", – сказал бывший начальник ГУР.

Он вспомнил, как пришел на работу в органы госбезопасности Украины в 2002 году.

"Я застал еще те [старые кадры], мы начали общаться. И один мне говорит: "Моя задача – понять: ты пластилин мягкий или ты сухое дерево?" Я спросил: "А если я уже попал [в органы], но не могу работать, профнепригодный?" Он говорит: "Мы бы тебя отправили служить в другое место", – рассказал Бурба.

В спецслужбах, подчеркнул он, важно и количество сотрудников, и их качество.

"То есть и количество важно – а их [в России] намного больше, – и из этого количества брать хорошее качество. [У них] есть из чего выбирать. В нашей академии СБУ, я же там преподаю не первый год, мы набрали группу из 30 человек, а если не повезло [и среди них нет достойных кадров для будущей работы в органах]?" – сказал Бурба.

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube