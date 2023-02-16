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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Украинская военная разведка стала такой, какой должна быть – первый начальник ГУР Скипальский

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Скипальский отметил, что ГУР сейчас является одной из самых мощных и наиболее положительных спецслужб
Скипальский отметил, что ГУР сейчас является одной из самых мощных и наиболее положительных спецслужб
Фото: president.gov.ua

Первый начальник Главного управления разведки Министерства обороны Александр Скипальский считает, что сейчас ГУР МО является одной из наиболее мощных спецслужб. Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Военная разведка достойно прошла свои испытания. Были разные колебания, потому что приходили люди, которые... не были такими, скажем. Но начиная с 2015 года: приход Валерия Кондратюка, приход [действующего начальника ГУР] Кирилла Буданова – абсолютно... Они оперлись на историческое прошлое и придали достаточно боевитости, профессионализма и патриотизма в деятельности. Мое мнение, что сегодня именно ГУР является одной из самых мощных и наиболее положительных спецслужб", – сказал он. 

По его словам, ГУР МО является примером служения национальным интересам "на новой основе". 

"Это результат не когда в бочку с огурцами бросали новых парней и они тоже становились кислыми, а на новой основе – служения национальным интересам. И этот опыт нужно использовать даже сегодня при реформах", – сказал Скипальский. 

По словам первого главы ГУР, он осознавал роль военной разведки на этапе, когда создавалось управление, и еще в 1992 году был убежден, что когда-нибудь Россия нападет на Украину. "Война за Донбасс будет рано или поздно в силу разных обстоятельств", – процитировал Скипальский свою докладную записку, датированную маем 1992 года.

"Я знал, что такое роль военной разведки. Я ее строил [...] В Украине, к счастью, не было структур военной разведки, были небольшие подразделения, их можно назвать разведотделами округов военных. Они исполняли подсобную работу, центр – ГРУ – был в Москве. И когда мне поручил президент [Леонид] Кравчук [создать ГУР], у меня не было инструкции, я делал, пользуясь правилом древнеегипетских фараонов: "Не строй пирамиду на обломках другой пирамиды. И я сделал это на основе государственного курса, – рассказал он. – Военная разведка, которую возглавляет Кирилл Буданов, – я очень доволен тем, что прошло 30 с лишним лет – и я увидел, что разведка стала именно такой, какой она должна была быть". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, война, Александр Скипальский, ГРУ, деятельность, Кирилл Буданов, военная разведка
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