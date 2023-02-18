Скипальский: Шойгу хотел построить столицу в Сибири и рассчитывал повторить сталинский рецепт – вывезти туда украинцев, которые это сделают

"Я убежден, что мы победим. Мы не можем не победить... Когда такое мощное геополитическое противостояние происходит, когда сегодня вступили в борьбу такие мощные государства, как Китай, как Соединенные Штаты, то Европейский союз и Соединенные Штаты не могут... Это их тезис: Украина не может проиграть эту войну. Потому что там есть умные люди, которые понимают, что в случае, если Европа проигрывает Украину, она вооружает таким образом и Китай. Потому что в противостоянии Украины и России пока выигрывает одно государство: Китай", – сказал Скипальский.

Бывший глава военной разведки Украины считает, что сам президент России Владимир Путин пока еще это не осознал. С другой стороны, напомнил он, министр обороны России Сергей Шойгу в 2021 году сделал резонансное заявление, что в Сибири нужно построить три – пять крупных городов, которые стали бы экономическими центрами "и столицу сюда перенести".

Скипальский считает, что это заявление Шойгу нужно рассматривать с точки зрения его заинтересованности личностью российского барона Романа фон Унгерн-Штернберга, жившего в 1886–1921 годах. Унгерн-Штернберг был увлечен Азией, его называют автором идеи реставрации империи Чингисхана от Тихого океана до Каспия. Тема Китая здесь может быть неслучайной, предположил Скипальский.

"Надо действительно исследовать, почему Шойгу заявлял, что нужно строить столицу в Сибири... [Я думаю] потому, что идеал личности в истории для Шойгу – барон фон Унгерн. [Его идеи] это объединение буддийской и православной веры, построение такой евроазиатской страны. Безусловно, там дух, как говорил поэт... Там духом величия пахнет", – сказал Скипальский.

При этом он убежден, что для "строительства столицы в Сибири" Шойгу, как когда-то советский диктатор Иосиф Сталин, планировал использовать украинцев.

"Он рассчитывал, что под эту "денацификацию" повторит сталинский рецепт – вывезет туда украинцев, которые им построят", – сказал бывший глава военной разведки Украины.

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