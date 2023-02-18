Скипальский: Шойгу хотел построить столицу в Сибири и рассчитывал повторить сталинский рецепт – вывезти туда украинцев, которые это сделают

"Я убежден, что мы победим. Мы не можем не победить... Когда такое мощное геополитическое противостояние происходит, когда сегодня вступили в борьбу такие мощные государства, как Китай, как Соединенные Штаты, то Европейский союз и Соединенные Штаты не могут... Это их тезис: Украина не может проиграть эту войну. Потому что там есть умные люди, которые понимают, что в случае, если Европа проигрывает Украину, она вооружает таким образом и Китай. Потому что в противостоянии Украины и России пока выигрывает одно государство: Китай", – сказал Скипальский.
Бывший глава военной разведки Украины считает, что сам президент России Владимир Путин пока еще это не осознал. С другой стороны, напомнил он, министр обороны России Сергей Шойгу в 2021 году сделал резонансное заявление, что в Сибири нужно построить три – пять крупных городов, которые стали бы экономическими центрами "и столицу сюда перенести".
Скипальский считает, что это заявление Шойгу нужно рассматривать с точки зрения его заинтересованности личностью российского барона Романа фон Унгерн-Штернберга, жившего в 1886–1921 годах. Унгерн-Штернберг был увлечен Азией, его называют автором идеи реставрации империи Чингисхана от Тихого океана до Каспия. Тема Китая здесь может быть неслучайной, предположил Скипальский.
"Надо действительно исследовать, почему Шойгу заявлял, что нужно строить столицу в Сибири... [Я думаю] потому, что идеал личности в истории для Шойгу – барон фон Унгерн. [Его идеи] это объединение буддийской и православной веры, построение такой евроазиатской страны. Безусловно, там дух, как говорил поэт... Там духом величия пахнет", – сказал Скипальский.
При этом он убежден, что для "строительства столицы в Сибири" Шойгу, как когда-то советский диктатор Иосиф Сталин, планировал использовать украинцев.
"Он рассчитывал, что под эту "денацификацию" повторит сталинский рецепт – вывезет туда украинцев, которые им построят", – сказал бывший глава военной разведки Украины.
Россия развязала войну против Украины в 2014 году, оккупировав Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В феврале 2024 году российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, захватив еще часть территории.
Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае победы России другие авторитарные режимы получат сигнал, что они могут использовать силу для того, "чтобы добиться своего". "Это сделает мир более опасным, а нас – более уязвимыми. Поэтому поддержка Украины – это не только моральный долг, но и в наших интересах", – добавил он.
Журналист, обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что упорное сопротивление Украины России во многом спасло Тайвань от вторжения Китая. Он убежден, что если бы Путин достиг быстрого успеха в Украине, "китайцы немедленно напали бы на Тайвань", чтобы взять его под свой контроль.
Российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что глава КНР Си Цзиньпин убежден в проигрыше России в войне, поэтому сейчас будет пытаться получить для себе наибольшую выгоду из сложившейся ситуации. По его мнению, массовая мобилизация в России и гибель мужского населения на войне – в интересах Китая. "С точки зрения Си Цзиньпина: "Ну пусть проигрывают войну, в конце концов". Там открываются новые возможности на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Непонятно, как они реализуются, но там огромные территории, куча природных ресурсов, мало людей", – сказал он.