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Скипальский: Всем было ясно, что Деркач – выпускник Академии ФСБ. Она не выпускала людей, не принимавших присяги. Но он у нас чувствовал себя свободно

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Деркач (на фото) был слушателем Академии ФСБ, напомнил Скипальский
Деркач (на фото) был слушателем Академии ФСБ, напомнил Скипальский
Фото: wikipedia.org

В Украине не обращали особого внимания на высокопоставленных чиновников, которые были агентами России. Об этом заявил экс-глава военной разведки Украины, бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Скипальский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Возьмите следующую персону: [экс-нардепа Андрея] Деркача-младшего. Ну, всем было понятно, что он выпускник Академии ФСБ уже тогда. И Академия ФСБ не выпускала людей, которые не принимали присягу, не давали определенные гарантии. А потом каким образом? Куда после окончания этой академии пошел Деркач? Что, его папа назначил на наиболее ответственную должность: оперуполномоченного на остром участке контрразведывательной защиты? Нет. Он его – в Кабмин, помощником премьера. Потом туда-сюда. Откуда у него взялись средства на информационную базу: на газеты и все это?" – сказал он.

Скипальский рассказал, когда власти начали ограничивать влияние Деркача.

"Единственное, где он прокололся и его не поставил на место Кучма – это когда он осмелился уже тогда заявить, когда Кучма собирался пойти на второй, третий срок, что он готов повторить путинский вариант: Деркач. И тогда Горбулин доложил Кучме, и Кучма уже... Это перешло его предел терпения – и несколько начались его ограничения. Но он здесь у нас чувствовал себя свободным. "Энергоатом" был у него. А скажите, пожалуйста: что не знали об этом? Я официально заявляю, что знали. Но была тенденция", – заявил Скипальский.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Деркач был депутатом Верховной Рады III–IX созывов (в частности, в 2007-м и 2012 годах избирался от Партии регионов).

В маеиюнеиюле и сентябре 2020 года опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с тогдашним вице-президентом, а сейчас президентом США Джо Байденом.

В июне 2022 года Служба безопасности Украины заявила, что Деркач был завербован российской разведкой в 2016 году. Сейчас его местонахождение неизвестно.

О проведении обысков в помещениях, связанных с Деркачом, СБУ и Национальное антикоррупционное бюро сообщили 27 июля. Правоохранители тогда заявили, что "обнаружили и изъяли материалы, свидетельствующие о длительной подрывной деятельности со стороны действующего нардепа против Украины, его связи с представителями государства-агрессора и коллаборантами".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, СБУ, Александр Скипальский, ФСБ, Андрей Деркач
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