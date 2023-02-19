Скипальский: Всем было ясно, что Деркач – выпускник Академии ФСБ. Она не выпускала людей, не принимавших присяги. Но он у нас чувствовал себя свободно

"Возьмите следующую персону: [экс-нардепа Андрея] Деркача-младшего. Ну, всем было понятно, что он выпускник Академии ФСБ уже тогда. И Академия ФСБ не выпускала людей, которые не принимали присягу, не давали определенные гарантии. А потом каким образом? Куда после окончания этой академии пошел Деркач? Что, его папа назначил на наиболее ответственную должность: оперуполномоченного на остром участке контрразведывательной защиты? Нет. Он его – в Кабмин, помощником премьера. Потом туда-сюда. Откуда у него взялись средства на информационную базу: на газеты и все это?" – сказал он.

Скипальский рассказал, когда власти начали ограничивать влияние Деркача.

"Единственное, где он прокололся и его не поставил на место Кучма – это когда он осмелился уже тогда заявить, когда Кучма собирался пойти на второй, третий срок, что он готов повторить путинский вариант: Деркач. И тогда Горбулин доложил Кучме, и Кучма уже... Это перешло его предел терпения – и несколько начались его ограничения. Но он здесь у нас чувствовал себя свободным. "Энергоатом" был у него. А скажите, пожалуйста: что не знали об этом? Я официально заявляю, что знали. Но была тенденция", – заявил Скипальский.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube