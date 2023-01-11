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ПОЛИТИКА

Верховная Рада рассмотрит прекращение полномочий Медведчука, Кузьмина, Козака и Деркача как депутатов

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Парламент лишит Медведчука, Деркача, Козака и Кузьмина депутатских мандатов
Парламент лишит Медведчука, Деркача, Козака и Кузьмина депутатских мандатов
Фото: depositphotos.com

В Верховную Раду Украины поступил указ президента Украины Владимира Зеленского о лишении нардепов Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина гражданства. Об этом 11 января сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

"Парламент безотлагательно рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий этих народных депутатов на ближайшем пленарном заседании. И сделано это будет в соответствии с требованиями п. 4 ч. 2 ст. 81 Конституции Украины, а не произвольными прихотями тех или иных групп в пределах парламента. Принятие решений единственным законодательным органом в полном соответствии с Конституцией Украины является не только обязанностью Рады, но и предохранителем от их обжалования в суде", – заявил Стефанчук. 

Он добавил, что "это только начало пути по очищению". 

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/576448110968698

10 января Зеленский в своем обращении заявил, что принял решение о прекращении гражданства Украины для четырех народных депутатов – Медведчука, Кузьмина, Козака и Деркача. 

Зеленский сказал, что принял такое решение в соответствии с Конституцией Украины и на основании материалов, подготовленных Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой. 

"Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими. И это не последние подобные решения. Службы работают", – подчеркнул президент. 

Контекст:

Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В 2021 году ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ, Медведчука, пытавшегося покинуть пределы Украины, задержали и арестовали. В сентябре его выдали России в рамках обмена пленными. Где он находится сейчас, неизвестно. В ноябре сообщалось, что Медведчука видели в оккупированном Крыму

Козаку о подозрении в госизмене сообщили тоже в 2021 году, но подозрение лично ему не вручали, политика уже на тот момент не было в Украине. Он покинул территорию страны, согласно информации СМИ, ровно за год до начала полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля 2021 года.  

Деркачу, которого США считают агентом Кремля и обвиняют в финансовых махинациях, украинские правоохранители сообщили о подозрении в госизмене и незаконном обогащении осенью 2022 года. По данным СБУ, он был завербован российской разведкой в 2016 году. Деркач объявлен в розыск. 

Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене в октябре. Местонахождение политика, который, по данным следствия, размещал пропагандистские материалы с целью формирования в обществе антиукраинских настроений, тоже неизвестно.

Теги: Верховная Рада, Украина, Виктор Медведчук, депутаты, Ренат Кузьмин, гражданство, Андрей Деркач, правоохранители, Владимир Зеленский, Тарас Козак, Руслан Стефанчук
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