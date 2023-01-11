Верховная Рада рассмотрит прекращение полномочий Медведчука, Кузьмина, Козака и Деркача как депутатов

"Парламент безотлагательно рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий этих народных депутатов на ближайшем пленарном заседании. И сделано это будет в соответствии с требованиями п. 4 ч. 2 ст. 81 Конституции Украины, а не произвольными прихотями тех или иных групп в пределах парламента. Принятие решений единственным законодательным органом в полном соответствии с Конституцией Украины является не только обязанностью Рады, но и предохранителем от их обжалования в суде", – заявил Стефанчук.

Он добавил, что "это только начало пути по очищению".

10 января Зеленский в своем обращении заявил, что принял решение о прекращении гражданства Украины для четырех народных депутатов – Медведчука, Кузьмина, Козака и Деркача.

Зеленский сказал, что принял такое решение в соответствии с Конституцией Украины и на основании материалов, подготовленных Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой.

"Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими. И это не последние подобные решения. Службы работают", – подчеркнул президент.