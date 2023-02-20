СБУ сообщила о подозрении руководителю Черкасской епархии УПЦ МП за популяризацию идей Кремля

По данным следствия, митрополит в публичных высказываниях среди священнослужителей и верующих и в официальных комментариях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан по расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждениям.

Кроме того, СБУ установила, что под руководством подозреваемого администратор сайта епархии публиковал в интернете статьи с пропагандистских интернет-ресурсов Русской православной церкви.

"В этих публикациях представители страны-агрессора навязывали идеи рашизма и популяризировали кремлевский режим, тем самым способствовали обострению внутренней обстановки в регионе", – говорится в сообщении.

При обыске дома у митрополита и в епархии правоохранители обнаружили компьютерную технику и печатные материалы. Митрополиту сообщено о подозрении по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

Руководителем Черкасской епархии УПЦ (МП) является митрополит Черкасский и Каневский Феодосий. На сайте епархии он подтвердил, что против него открыто уголовное производство, заявив, что "не жалеет ни об одном сказанном слове".