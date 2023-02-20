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СБУ сообщила о подозрении руководителю Черкасской епархии УПЦ МП за популяризацию идей Кремля

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Главой Черкасской епархии УПЦ МП является митрополит Феодосий
Главой Черкасской епархии УПЦ МП является митрополит Феодосий
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Руководителю Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата объявлено о подозрении в разжигании межконфессиональной розни. Об этом пресс-служба СБУ 20 февраля сообщила в Telegram.

По данным следствия, митрополит в публичных высказываниях среди священнослужителей и верующих и в официальных комментариях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан по расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждениям.

Кроме того, СБУ установила, что под руководством подозреваемого администратор сайта епархии публиковал в интернете статьи с пропагандистских интернет-ресурсов Русской православной церкви.

"В этих публикациях представители страны-агрессора навязывали идеи рашизма и популяризировали кремлевский режим, тем самым способствовали обострению внутренней обстановки в регионе", – говорится в сообщении.

При обыске дома у митрополита и в епархии правоохранители обнаружили компьютерную технику и печатные материалы. Митрополиту сообщено о подозрении по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

Руководителем Черкасской епархии УПЦ (МП) является митрополит Черкасский и Каневский Феодосий. На сайте епархии он подтвердил, что против него открыто уголовное производство, заявив, что "не жалеет ни об одном сказанном слове".

Контекст:

УПЦ МП официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая 2022 года УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата" (РПЦ).

В последние месяцы украинские правоохранительные органы регулярно сообщают об обысках в храмах УПЦ МП и привлечении к ответственности священнослужителей этой церкви. Также относительно ряда представителей УПЦ МП Украина ввела санкции, а некоторых лишила гражданства.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что санкции были введены, "чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую могло бы дергать украинское общество".

Теги: СБУ, РПЦ, религия, УПЦ МП, Черкасская область, подозрение, священник
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