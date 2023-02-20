СБУ и БЭБ сообщили о ликвидации нелегального производства табачных изделий для контрабанды в Евросоюз

За день производили до 1 млн сигарет в день, отметили в СБУ Фото: ssu.gov.ua

"Провели безотлагательные обыски мест с незаконным производством фальсифицированных табачных изделий в Закарпатской и Николаевской областях. Общая ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет 70 млн грн", – говорится в сообщении.

В БЭБ рассказали, что в Николаевской области, где обыски проводились совместно с СБУ и Государственной пограничной службой, изъяты две линии для изготовления табачных изделий разных марок ориентировочной стоимостью по 10 млн грн каждая.

"Одна из них уже работала, вторая – готовилась к запуску. Также изъят станок для упаковки сигарет в пачки, прибор для сушки табака и его измельчения, станок для упаковки сигарет. Кроме того, обнаружено 114 ящиков уже готовых сигарет различных торговых марок без марок акцизного налога ориентировочной стоимостью 2,7 млн грн, 10 мешков с табаком и тому подобное", – перечислили в бюро.

В Закарпатье, по данным БЭБ, изъяли линию полного цикла стоимостью около 15 млн грн, готовые табачные изделия разных марок, около пяти тонн табака и семь тонн измельченного табака общей стоимостью около 3 млн грн, семь ящиков акцизных марок, упаковочную и марочную линию.

"Кроме того, были изъяты поддельные марки акцизного налога Республики Молдова, различные упаковки, компоненты для изготовления сигарет и другие товарно-материальные ценности, необходимые для полного цикла производства сигарет", – рассказали в ведомстве.

В СБУ отметили, что "злоумышленники ежесуточно производили до 1 млн сигарет под псевдомарками известных иностранных брендов".

"Незаконную деятельность организовала межрегиональная преступная группировка, действовавшая на территории Николаевской и Закарпатской областей. [...] Для маскировки преступной деятельности дельцы обустроили подпольные цеха на базе заброшенных складских помещений в отдаленной сельской местности. Там же установили полиграфическое оборудование для нанесения фальшивых "торговых знаков", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, сырье для производства сигарет закупалось у местных фермеров, для конспирации его завозили в мешках из-под комбикорма, а "готовую продукцию сбывали в разные регионы Украины, планировали контрабандой переправлять в Евросоюз", "перевозку товара в зарубежные страны хотели делать по поддельным товарно-транспортным накладным".

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 204 и ч. 3 ст. 28 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, совершенное группой лиц по предварительному сговору); ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.