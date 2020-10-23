Нацоператором на рынке табачных изделий должен быть тот, кто наведет порядок на рынке, повысит прозрачность и наполнит бюджет налогами – политолог

Если государство не получило свои законные 15 млрд от торговли сигаретами, значит, их получил кто-то другой, заявил политолог Кирилл Сазонов.

Кирилл Сазонов: Конечно, будет сопротивление. Оно уже есть Скриншот: ukrlife.tv

Решение Кабмина о создании Национального оператора на табачном рынке логично и оправданно, но при условии, что этот оператор действительно исключит возможность продажи нелегальных сигарет, а значит, и "скруток" с НДС и уклонений от уплат розничного акциза. Об этом в комментарии агентству "РБК-Украина" сообщил политический эксперт Кирилл Сазонов.

"Задача правительства и Нацоператора – обеспечить честные и справедливые условия деятельности игроков на табачном рынке за счет нивелирования возможности уклоняться от уплаты налогов многими недобросовестными предпринимателями. И я напомню, мы обязаны решить эту проблему, потому что это часть обязательств Украины согласно Соглашению об ассоциации", – отметил политолог.

Национальным оператором могут стать дистрибьюторы, оптовики и большие розничные сети, которые работают напрямую с производителями, считает он.

"В любом случае, это должен быть тот, кто наведет порядок на рынке, повысит прозрачность и наполнит бюджет налогами. Конечно, будет сопротивление. Оно уже есть. Потому что, если государство не получило свои законные 15 млрд, их получил кто-то другой. Серых денег на этом рынке достаточно, чтобы люди активно боролись за сохранение старых схем", – резюмировал Сазонов.

9 сентября Кабмин поддержал создание национального оператора на рынке табачных изделий. Как отметили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, документ разработан Минэкономики совместно с Минфином.

Как пишет издание LB.ua, согласно проекту решения, Кабмин предоставляет статус "национального оператора на рынке табачных изделий" одному юридическому лицу.