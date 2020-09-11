Для легального рынка создание Национального оператора подакцизных товаров только в плюс – Сазонов

Решение Кабмина о создании Национального оператора подакцизных товаров ставит всех в равные условия, и уклоняться от налогов, а также заниматься контрабандой сигарет станет сложно, считает политолог Кирилл Сазонов.

Главная задача созданного Кабмином Национального оператора подакцизных товаров – обеспечить прозрачность и унификацию всех участников табачного рынка, написал в своем Facebook политолог Кирилл Сазонов.

"Правительство таки решило навести порядок на рынке табачных изделий. Оно того стоит – разговоры про монополии, контрабанду и прочий криминал уже надоели, – считает он. – Создается понятная и простая система контроля за табачной продукцией, где Национальный оператор сосредоточит в своих руках логистическо-информационные функции. Принципиально новой чертой такого подхода станет интеграция областей управления транспортом, складским хозяйством, запасами, информационным обслуживанием в единой системе. Этого требуют и современные экономические преобразования, и обязательства Украины согласно Соглашению об ассоциации с ЕС".

Сегодня потери государства из-за черного рынка сигарет достигают миллиардов гривен, отметил эксперт.

"Для легального рынка такое решение Кабмина только в плюс. Потому что ставит всех в равные условия и уклоняться от налогов, играться с контрабандой станет сложно. Честная конкуренция – это всегда правильно. Но, конечно, далеко не всех она радует. Оптовики, да и розничные продавцы, ранее искусно обходившие налоговые препоны, естественно, сейчас поднимут крик. Да уже сейчас те, кому "прищемили интерес", громко орут о легализации монополии, о том, что Антимопопольный комитет лишили ключевых функций, и пугают "табачной войной". А чем громче эти крики – тем больше денег в тени. Не секрет, что потери государства от схем на табачном рынке исчисляются миллиардами. СМИ писали, что за 2017–2018 годы местные бюджеты потеряли на "табачных схематозах" порядка 30 млрд", – написал Сазонов.

Он добавил, что эксперты оценивают пополнение бюджета до 15 млрд грн в год за счет выведения части оборота сигарет из тени.

"Никакой Америки правительство не открывает. Такая система отслеживания за движением табачной продукции от производителя до розничного торговца (Track&trace) работает во многих странах Европы. Например, в Италии, Франции, Испании, Венгрии, Швеции, а также Японии и Бразилии. Будем еще на шаг ближе к цивилизованному миру. Тем более, обязательства эти Украина взяла на себя еще пять лет назад, и вроде бы отклоняться от проевропейского курса никто не собирается. Согласитесь, что для страны гораздо выгоднее государственно-частное партнерство, чем контрабандный схематоз и коррупция, которые отпугивают инвесторов. Немного жалко контрабандистов, но… совсем немного. Почти не жалко", – резюмировал политолог.

9 сентября Кабмин поддержал создание Национального оператора на рынке табачных изделий, сообщило информагентство "Интерфакс-Украина". Как отметили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, документ разработан Минэкономики совместно с Минфином "с целью усиления контроля и принятия безотлагательных мер для борьбы с уклонением от уплаты налогов, контрабандой и контрафактом во исполнение поручения премьер-министра Украины, а также по итогам согласительных совещаний в СБУ при участии Минэкономики, Минфина, МВД, АМКУ".