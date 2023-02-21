СБУ задержала старосту села, подозреваемого в предоставлении оккупантам маршрутов для наступления на Киев

Старосте объявили о подозрении в госизмене, он арестован Фото: ssu.gov.ua

"Им оказался староста поселка Озера Гостомельской общины, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины", – говорится в сообщении.

По данным следствия, староста 24 февраля 2022 года сориентировал на местности оккупационные группировки России во время их наступления на Киев.

"Именно он предоставил рашистам маршруты дорог для продвижения их военных колонн в направлении столицы через Гостомель и Мощун. В дальнейшем предатель сопровождал российские батальонно-тактические группы, которые штурмовали оба украинских поселка и пытались прорваться в Киев. Также во время захвата части региона он получил от агрессора автомат АК-74С и нарукавную повязку белого цвета, как опознавательный знак российских окупантов. В таком виде лично участвовал в патрулировании местных населенных пунктов и "сливал" в штаб захватчиков адреса нахождения украинских патриотов", – сообщили в СБУ.

Также, по информации следствия, мужчина организовывал "расквартирование" личного состава вооруженных сил РФ в домах людей, выехавших из района, и передавал захватчикам коммунальный автотранспорт.

После освобождения области от оккупантов староста остался в поселке. СБУ задержала его по месту жительства вблизи Гостомеля. Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена в условиях военного положения). Он арестован.