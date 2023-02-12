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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Броварах мужчина угрожал продавцу гранатой. При нем обнаружили девять гранат, пистолет и части автоматов – полиция

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Действия задержанного квалифицировали как незаконное обращение с оружием и хулиганство
Действия задержанного квалифицировали как незаконное обращение с оружием и хулиганство
Фото: Андрій Нєбитов / Facebook

В Броварах Киевской области задержали 46-летнего мужчину с полным рюкзаком оружия. Об этом 12 февраля сообщил в Facebook глава управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

"Дикая наглость и цинизм. Хулиган из Броваров угрожал продавцу гранатой, ударил потерпевшую и скрылся. Полицейские установили негодяя и задержали на одной из улиц города вместе с рюкзаком "сюрпризов", – написал Небытов. 

По его словам, в рюкзаке правоохранители обнаружили девять гранат, пистолет и части автоматов.

Фото: Андрій Нєбитов / Facebook
Фото: Андрій Нєбитов / Facebook

"Именно так напавший и разгуливал по городу. Видим, что этому 46-летнему злодею не хватает не только вежливости, но и элементарного правосознания", – заявил глава управления полиции. 

Мужчину задержали и доставили в СИЗО. Его действия квалифицировали как незаконное обращение с оружием и хулиганство.

Небытов опубликовал видео инцидента в магазине и распаковки рюкзака задержанного. "К сожалению, рядом не оказалось никого, кто мог заступиться за барышню. Хорошо, что хоть вовремя позвонили в полицию", – добавил он. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0feJvQu5zncyAEPXiqnHm7ajD3VjEn1CNMVh3rtjcDhCUzs5A934CF1moukkhsTPMl&id=100039590617894


Теги: оружие, полиция, Киевская область, Бровары, хулиганство, граната, Нацполиция, магазин, Андрей Небытов
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