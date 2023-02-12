В Броварах мужчина угрожал продавцу гранатой. При нем обнаружили девять гранат, пистолет и части автоматов – полиция

Действия задержанного квалифицировали как незаконное обращение с оружием и хулиганство Фото: Андрій Нєбитов / Facebook

"Дикая наглость и цинизм. Хулиган из Броваров угрожал продавцу гранатой, ударил потерпевшую и скрылся. Полицейские установили негодяя и задержали на одной из улиц города вместе с рюкзаком "сюрпризов", – написал Небытов.

По его словам, в рюкзаке правоохранители обнаружили девять гранат, пистолет и части автоматов.

Фото: Андрій Нєбитов / Facebook

"Именно так напавший и разгуливал по городу. Видим, что этому 46-летнему злодею не хватает не только вежливости, но и элементарного правосознания", – заявил глава управления полиции.

Мужчину задержали и доставили в СИЗО. Его действия квалифицировали как незаконное обращение с оружием и хулиганство.

Небытов опубликовал видео инцидента в магазине и распаковки рюкзака задержанного. "К сожалению, рядом не оказалось никого, кто мог заступиться за барышню. Хорошо, что хоть вовремя позвонили в полицию", – добавил он.



