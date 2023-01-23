В Хмельницком в одной из квартир многоэтажки взорвалась граната, погибли два человека

Погибшими оказались 24-летний уроженец Шепетовского района и 51-летняя жительница Хмельницкого. Они вместе работали на одном из предприятий города.
Во время осмотра квартиры полицейские и взрывотехники обнаружили осколки гранаты, вероятно, РГД-5, говорится в сообщении полиции. Правоохранители выясняют, где погибшие взяли боеприпас и что стало причиной его взрыва.
Специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ежедневно обезвреживают более тысячи взрывоопасных предметов, рассказал глава ГСЧС Сергей Крук. Он напомнил, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо соблюдать правила безопасности и сообщить о находке правоохранителям.