В Хмельницком в одной из квартир многоэтажки взорвалась граната, погибли два человека

Погибшими оказались 24-летний уроженец Шепетовского района и 51-летняя жительница Хмельницкого. Они вместе работали на одном из предприятий города.

Во время осмотра квартиры полицейские и взрывотехники обнаружили осколки гранаты, вероятно, РГД-5, говорится в сообщении полиции. Правоохранители выясняют, где погибшие взяли боеприпас и что стало причиной его взрыва.