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В Хмельницком в одной из квартир многоэтажки взорвалась граната, погибли два человека

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Граната разорвалась в квартире многоэтажного дома
Граната разорвалась в квартире многоэтажного дома
Фото: hm.npu.gov.ua

В Хмельницком 23 января около 11.00 в одной из квартир многоэтажки по Львовскому шоссе прогремел взрыв. Жильцы дома обратились к правоохранителям, сообщает Главное управление Национальной полиции в Хмельницкой области. В результате происшествия погибли мужчина и женщина.

Погибшими оказались 24-летний уроженец Шепетовского района и 51-летняя жительница Хмельницкого. Они вместе работали на одном из предприятий города.

Во время осмотра квартиры полицейские и взрывотехники обнаружили осколки гранаты, вероятно, РГД-5, говорится в сообщении полиции. Правоохранители выясняют, где погибшие взяли боеприпас и что стало причиной его взрыва.

Контекст:

Специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ежедневно обезвреживают более тысячи взрывоопасных предметов, рассказал глава ГСЧС Сергей Крук. Он напомнил, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо соблюдать правила безопасности и сообщить о находке правоохранителям.

Теги: взрыв, Хмельницкий, полиция, Хмельницкая область, граната, происшествия
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