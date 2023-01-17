Российский сержант подорвал гранату в расположении. Семь человек погибло, еще четверых пропавших без вести ищут с субботы

По некоторым данным, военнослужащий взял в руки гранату, чтобы "завоевать авторитет" среди мобилизованных Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

По состоянию на вечер воскресенья было известно о трех погибших, 16 раненых и восьми пропавших без вести.

По информации Mash, инцидент произошел рано утром 14 января на территории Дома культуры, где располагались военные, на хуторе Тоненькое, который находится примерно в 40 км от Белгорода. Площадь пожара, начавшегося после детонации боекомплекта, составила 450 м².

Собеседники "Интерфакса" утверждали, что военнослужащий в звании сержанта непреднамеренно подорвал ручную гранату. Baza пишет, что этот военнослужащий из Свердловской области, а все погибшие – мобилизованные. По информации Telegram-канала, он "взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными".

17 января "Интерфакс" сообщил, что тела четверых погибших нашли и, таким образом, общее число жертв увеличилось до семи. Еще четверых продолжают искать.

Сержант, взорвавший гранату, – в числе раненых, он госпитализирован.