Украинский хирург извлек из тела военнослужащего гранату, которая могла сдетонировать в любой момент – командование

Об этом сообщило в Facebook командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.
В командовании подчеркнули, что Верба – один из самых опытных хирургов ВСУ.
"Операция проводилась Вербой без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент. Оперативное вмешательство прошло успешно, а раненый военнослужащий был отправлен на дальнейшую реабилитацию и восстановление", – рассказали авторы релиза.
Врачи проводили операцию под наблюдением двух саперов, добавили в командовании.
Как отметила замминистра обороны Украины Анна Маляр, военнослужащий, которого оперировали, был ранен в область сердца.