Тодуров: Видео, где я в операционной с фонариком, показали мировые каналы. Позвонил папа пациентки из Косово: "Мы вас узнали. Тогда у нас шла война, и вы спасли девочке жизнь. А теперь у вас война. Чем мы можем помочь?" Я расплакался

Сюжет об операции после отключения света был размещен в Fаcebook Скриншот: Інститут серця МОЗ України / Facebook

"Вот буквально на днях позвонила девочка из Косово, которую я оперировал 17 лет назад. Когда выключился свет после ракетной атаки, этот сюжет из Facebook начал кочевать по международным каналам, и в Косово албанское телевидение показало меня в операционной с фонариком. И родители меня узнали", – сказал он.

Врач отметил, что его бывшая пациентка, которую он оперировал "совсем маленькую в 2005 году во время войны в Косово", прислала ему сообщение.

"Потом позвонил папа и говорит: "Мы вас узнали. Тогда у нас шла война, и вы спасли девочке жизнь. А теперь у вас война. Чем мы можем помочь?" Я расплакался просто: так трогательно было... Поэтому наша жизнь наполнена особым смыслом, особой полезностью, можно сказать. И это счастье, конечно, большое – быть врачом", – объяснил Тодуров.

"Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе – Тодуров. Читайте полную версию интервью

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