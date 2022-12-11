ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Тодуров: Видео, где я в операционной с фонариком, показали мировые каналы. Позвонил папа пациентки из Косово: "Мы вас узнали. Тогда у нас шла война, и вы спасли девочке жизнь. А теперь у вас война. Чем мы можем помочь?" Я расплакался

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Сюжет об операции после отключения света был размещен в Fаcebook
Сюжет об операции после отключения света был размещен в Fаcebook
Скриншот: Інститут серця МОЗ України / Facebook

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров сообщил, что его узнают спустя многие годы после операций.

"Вот буквально на днях позвонила девочка из Косово, которую я оперировал 17 лет назад. Когда выключился свет после ракетной атаки, этот сюжет из Facebook начал кочевать по международным каналам, и в Косово албанское телевидение показало меня в операционной с фонариком. И родители меня узнали", – сказал он.

https://www.facebook.com/Heart.Institute.Kyiv/videos/1311272216341340/

Врач отметил, что его бывшая пациентка, которую он оперировал "совсем маленькую в 2005 году во время войны в Косово", прислала ему сообщение.

"Потом позвонил папа и говорит: "Мы вас узнали. Тогда у нас шла война, и вы спасли девочке жизнь. А теперь у вас война. Чем мы можем помочь?" Я расплакался просто: так трогательно было... Поэтому наша жизнь наполнена особым смыслом, особой полезностью, можно сказать. И это счастье, конечно, большое – быть врачом", – объяснил Тодуров.

"Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе – Тодуров. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Тодуров родился в 1965 году в Киеве. Окончил Киевский медицинский институт имени Богомольца (сейчас – Национальный медицинский университет).

В начале 2000-х работал в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова, с 2008 года возглавляет Институт сердца (ранее учреждение называлось Киевский городской центр сердца).

Первую операцию на сердце сделал в возрасте 22 лет – оперировал трехлетнего ребенка с врожденным пороком сердца. На сегодняшний день провел около 15 тыс. операций.

В 2001 году впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека, а спустя 15 лет провел первую в Украине операцию по имплантации механического сердца.

Тодуров – член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: медицина, война, энергетика, хирургия, Косово, Борис Тодуров, электроэнергия, отключение света, обстрелы, трансплантация, война России против Украины, врачи, врач, Институт сердца, трансплантология, родители, девочка
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