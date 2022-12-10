Тодуров: Мы за 15 минут поменяли клапан. Обычно на такую работу уходит минимум 35–40 у других хирургов

"Клапан – это, считается, не филигранная, а более грубая [работа]. А вот шунты – там уже более тонкая работа, где нужно сшивать артерии диаметром в 1 мм иногда. Там чуть-чуть работа поделикатнее, не такая грубая, как эта", – сказал врач.
Он подчеркнул, что "кажущаяся простота – она кажущаяся".
"Поверьте мне, что на этой операции можно допустить ошибку в четверть миллиметра: где-то иголочкой уколоть глубже или меньше – и это будет фатально для больного. Просто я это делаю уже 35 лет. Получается быстро и как будто бы просто. [...] Я вам открою сейчас секрет: мы этот клапан сейчас вошьем за 15 минут. А обычно на такую работу уходит минимум 35–40 у других хирургов. Поэтому у нас большой запас по времени", – объяснил Тодуров.
По его словам, клапан, который он устанавливает, сделан в США, как и большинство клапанов.
Журналист сыронизировал, что думал, что Россия делает, как "передовая страна научных технологий".
"Российская Федерация производит клапаны, но они довольно примитивные. Мы даже в лучшие времена их не покупали. [...] Потому что по качеству они были не очень хорошие", – подчеркнул Тодуров.
Он действительно вшил клапан за 15 минут.
"Сейчас, Дима, вы увидели, как за 15 минут можно поменять клапан. Все, клапан вшит", – показал врач.
"Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе – Тодуров. Читайте полную версию интервью
Тодуров родился в 1965 году в Киеве. Окончил Киевский медицинский институт имени Богомольца (сейчас – Национальный медицинский университет).
В начале 2000-х работал в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова, с 2008 года возглавляет Институт сердца (ранее учреждение называлось Киевский городской центр сердца).
Первую операцию на сердце сделал в возрасте 22 лет – оперировал трехлетнего ребенка с врожденным пороком сердца. На сегодняшний день провел около 15 тыс. операций.
В 2001 году впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека, а спустя 15 лет провел первую в Украине операцию по имплантации механического сердца.
Тодуров – член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины.