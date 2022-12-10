Тодуров: Мы за 15 минут поменяли клапан. Обычно на такую работу уходит минимум 35–40 у других хирургов

Тодуров продемонстрировал, как вшивает клапан для сердца Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

"Клапан – это, считается, не филигранная, а более грубая [работа]. А вот шунты – там уже более тонкая работа, где нужно сшивать артерии диаметром в 1 мм иногда. Там чуть-чуть работа поделикатнее, не такая грубая, как эта", – сказал врач.

Он подчеркнул, что "кажущаяся простота – она кажущаяся".

"Поверьте мне, что на этой операции можно допустить ошибку в четверть миллиметра: где-то иголочкой уколоть глубже или меньше – и это будет фатально для больного. Просто я это делаю уже 35 лет. Получается быстро и как будто бы просто. [...] Я вам открою сейчас секрет: мы этот клапан сейчас вошьем за 15 минут. А обычно на такую работу уходит минимум 35–40 у других хирургов. Поэтому у нас большой запас по времени", – объяснил Тодуров.

По его словам, клапан, который он устанавливает, сделан в США, как и большинство клапанов.

Журналист сыронизировал, что думал, что Россия делает, как "передовая страна научных технологий".

"Российская Федерация производит клапаны, но они довольно примитивные. Мы даже в лучшие времена их не покупали. [...] Потому что по качеству они были не очень хорошие", – подчеркнул Тодуров.

Он действительно вшил клапан за 15 минут.

"Сейчас, Дима, вы увидели, как за 15 минут можно поменять клапан. Все, клапан вшит", – показал врач.

"Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе – Тодуров. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube