Тодуров: Давайте будем создавать генетические лаборатории. Родился человек – взяли мазок со щеки – и 400 разных заболеваний, к которым он предрасположен, у вас на столе. И вы уже план профилактики можете выстраивать. Вот будущее медицины

"Профилактическая медицина – это будущее. И мы должны профилактировать. Я говорю: давайте будем создавать генетические лаборатории, генетический паспорт человека. Родился человек – взяли мазок со щеки – генетический паспорт. 400 разных заболеваний, к которым он предрасположен, у вас на столе. И вы уже целый план профилактики можете выстраивать: питание, образ жизни, нагрузки, контроль, анализы и так далее. Вот будущее медицины", – сказал Тодуров.
Он отметил, что в медицине Советского Союза "был упор на профилактику".
"Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе – Тодуров. Читайте полную версию интервью
Тодуров родился в 1965 году в Киеве. Окончил Киевский медицинский институт имени Богомольца (сейчас – Национальный медицинский университет).
В начале 2000-х работал в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова, с 2008 года возглавляет Институт сердца (ранее учреждение называлось Киевский городской центр сердца).
Первую операцию на сердце сделал в возрасте 22 лет – оперировал трехлетнего ребенка с врожденным пороком сердца. На сегодняшний день провел около 15 тыс. операций.
В 2001 году впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека, а спустя 15 лет провел первую в Украине операцию по имплантации механического сердца.
Тодуров – член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины.