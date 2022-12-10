Тодуров: Давайте будем создавать генетические лаборатории. Родился человек – взяли мазок со щеки – и 400 разных заболеваний, к которым он предрасположен, у вас на столе. И вы уже план профилактики можете выстраивать. Вот будущее медицины

"Профилактическая медицина – это будущее. И мы должны профилактировать. Я говорю: давайте будем создавать генетические лаборатории, генетический паспорт человека. Родился человек – взяли мазок со щеки – генетический паспорт. 400 разных заболеваний, к которым он предрасположен, у вас на столе. И вы уже целый план профилактики можете выстраивать: питание, образ жизни, нагрузки, контроль, анализы и так далее. Вот будущее медицины", – сказал Тодуров.

Он отметил, что в медицине Советского Союза "был упор на профилактику".

"Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе – Тодуров. Читайте полную версию интервью

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