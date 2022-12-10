Тодуров: Средняя зарплата врача в Институте сердца – 24 тыс. грн. Моя – 27 тыс. грн

"В среднем врач зарабатывает у нас в клинике... средняя врачебная зарплата на сегодня прямо – 24 тыс. [грн]. Просто у кого-то есть докторская степень, у кого-то – звание "заслуженный врач", и добавляется 10%, еще чего-то. Некоторые – чуть меньше, некоторые – чуть больше, но в среднем 24 тыс. [...] Моя зарплата – 27 [тыс. грн], и ни копейкой больше", – объяснил Тодуров.
Журналисту, который назвал это "издевательством над здравым смыслом", врач иронично ответил, что "27 – хорошая зарплата".
"Это практически тысяча в день. Тысяча гривен – это 20 литров бензина", – сказал Тодуров.
По его словам, "сейчас минимальная зарплата у доктора – 20 тыс. грн".
"Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе – Тодуров. Читайте полную версию интервью
Тодуров с 2008 года возглавляет Институт сердца (ранее учреждение называлось Киевский городской центр сердца).
Первую операцию на сердце сделал в возрасте 22 лет – оперировал трехлетнего ребенка с врожденным пороком сердца. На сегодняшний день провел около 15 тыс. операций. В 2001 году впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека, а спустя 15 лет провел первую в Украине операцию по имплантации механического сердца.
Тодуров – член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины.