Тодуров: Средняя зарплата врача в Институте сердца – 24 тыс. грн. Моя – 27 тыс. грн

"В среднем врач зарабатывает у нас в клинике... средняя врачебная зарплата на сегодня прямо – 24 тыс. [грн]. Просто у кого-то есть докторская степень, у кого-то – звание "заслуженный врач", и добавляется 10%, еще чего-то. Некоторые – чуть меньше, некоторые – чуть больше, но в среднем 24 тыс. [...] Моя зарплата – 27 [тыс. грн], и ни копейкой больше", – объяснил Тодуров.

Журналисту, который назвал это "издевательством над здравым смыслом", врач иронично ответил, что "27 – хорошая зарплата".

"Это практически тысяча в день. Тысяча гривен – это 20 литров бензина", – сказал Тодуров.

По его словам, "сейчас минимальная зарплата у доктора – 20 тыс. грн".

"Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе – Тодуров. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube