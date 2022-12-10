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Тодуров: Средняя зарплата врача в Институте сердца – 24 тыс. грн. Моя – 27 тыс. грн

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Тодуров: Сейчас минимальная зарплата у доктора 20 тыс. грн
Тодуров: Сейчас минимальная зарплата у доктора – 20 тыс. грн
Фото: Борис Тодуров Официальная страница / Facebook

Украинский кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров сообщил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что его зарплата составляет 27 тыс. грн в месяц.

"В среднем врач зарабатывает у нас в клинике... средняя врачебная зарплата на сегодня прямо – 24 тыс. [грн]. Просто у кого-то есть докторская степень, у кого-то – звание "заслуженный врач", и добавляется 10%, еще чего-то. Некоторые – чуть меньше, некоторые – чуть больше, но в среднем 24 тыс. [...] Моя зарплата – 27 [тыс. грн], и ни копейкой больше", – объяснил Тодуров.

Журналисту, который назвал это "издевательством над здравым смыслом", врач иронично ответил, что "27 – хорошая зарплата".

"Это практически тысяча в день. Тысяча гривен – это 20 литров бензина", – сказал Тодуров.

По его словам, "сейчас минимальная зарплата у доктора – 20 тыс. грн".

"Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе – Тодуров. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Тодуров с 2008 года возглавляет Институт сердца (ранее учреждение называлось Киевский городской центр сердца).

Первую операцию на сердце сделал в возрасте 22 лет – оперировал трехлетнего ребенка с врожденным пороком сердца. На сегодняшний день провел около 15 тыс. операций. В 2001 году впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека, а спустя 15 лет провел первую в Украине операцию по имплантации механического сердца.

Тодуров – член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: медицина, зарплата, бензин, Борис Тодуров, трансплантация, минимальная зарплата, врачи, врач, Институт сердца
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