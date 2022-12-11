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Тодуров о том, как провел первую пересадку сердца: В Киеве гололед, в час ночи выхожу из института с сердцем в контейнере. Дверь за мной захлопнулась, а машины нет. Начинаю ловить

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Тодуров рассказал, как ему водитель не поверил, что у него в контейнере сердце
Тодуров рассказал, как ему водитель не поверил, что у него в контейнере сердце
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Украинский кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал о своей первой пересадке сердца в 2001 году, когда ему было 35 лет.

"В какой-то из дней появился донор, который был в институте нейрохирургии. Это было 2 марта 2001 года, когда выпал дождь – и все замерзло такой коркой ледяной, просто весь город покрылся, весь транспорт остановился – ничего не ходило. И мне звонят и говорят: "Есть донор. Пожалуйста. Есть согласие родственников. Впервые за многие годы можно взять сердце", – сказал Тодуров.

По его словам, донору (реципиенту) по имени Николай было "40 с чем-то лет", он скончался от аневризмы мозга.

Врач отметил, что его на тот момент новые коллеги не согласились отвезти его в нейрохирургию и он приехал в институт на такси.

"Звоню оттуда: "Есть донор, хорошее сердце. Присылайте машину за мной". Ну, к ночи мы там организовались, взяли сердце. В час ночи выхожу – машины нет. За мной захлопывается [...] железная дверь – санитарка захлопнула – фонарик во внутренний двор в этом институте горел, а машины нет. И я иду на Артема вот по этой улице наверх, падаю, разбиваю себе колени, у меня здесь кровоподтеки, в руках этот контейнер [с сердцем]. А машины нет. Начинаю ловить, а ничего не ездит", – описал ситуацию Тодуров.

Он подчеркнул, что остановились "Жигули".

"Заскакиваю в этот "Жигуль". Сидит старик: наверное, лет 70. Я говорю: "Отец, надо срочно в институт Шалимова. Я сердце еду пересаживать". Он смотрит на меня долго, достает монтировку из двери такую, жигулевскую, знаете, и говорит: "Выходи. Я шизофреников по ночам не вожу"... И я понял, что сейчас будет второй донор. И выхожу. Стою еще 10 минут. Едет какая-то машина. Я, как Вицин, знаете, посреди дороги. Тот тормозит, его несет – он бьется колесом в бровку, его разворачивает. Выходит мой однокурсник... Я стою в фарах этой машины: уже синий, дрожу, с этим ящиком. Он говорит: "Сумасшедший? Что ты тут делаешь среди ночи в костюмчике хирургическом?" Я говорю: "Можешь меня на работу отвезти?" Уже про сердце молчу. Он говорит: "Да я занят. У меня, там, дела. Я еду срочно на вокзал". Говорю: "Слушай, сердце у меня в контейнере. Еду на пересадку". Он говорит: "Врешь". Ну, по-другому, конечно, сказал", – объяснил врач.

Он отметил, что открыл тогда крышку контейнера и "достал кулек с плавающим сердцем".

"Ну, он меня довез, конечно, до клиники. Приезжаю, а наши шефы великие закрыли операционную, отпустили операционную сестру домой и ключ забрали от операционной. Пришлось выбивать дверь, завозить реципиента. Выбил ногой дверь, завез реципиента, сделали пересадку. Утром он проснулся, а потом через два дня на фоне полного благополучия оказалось, что кто-то – я на два часа уехал домой – и кто-то вместо 50 миллиграммов препарата (иммуносупрессор) ввел ему 250. И у него отказали почки и печень. И он через две недели умер", – рассказал Тодуров.

"Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе – Тодуров. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Тодуров с 2008 года возглавляет Институт сердца (ранее учреждение называлось Киевский городской центр сердца).

Первую операцию на сердце сделал в возрасте 22 лет – оперировал трехлетнего ребенка с врожденным пороком сердца. На сегодняшний день провел около 15 тыс. операций. В 2001 году впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека, а спустя 15 лет провел первую в Украине операцию по имплантации механического сердца.

Тодуров – член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: транспорт, медицина, такси, хирургия, донор, Борис Тодуров, гололед, трансплантация, врач, операция, шизофрения
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