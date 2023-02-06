В Донецкой области мужчина бросил гранату у магазина, есть погибший и раненые

По данным следствия, конфликт произошел возле магазина между уличным продавцом молочной продукции и местным жителем. Мужчина обвинил продавца в некачественном товаре и, не ограничившись словесными оскорблениями, бросил в его сторону боевую гранату.

В результате взрыва погиб случайный прохожий. Продавец, а также одна женщина и трое мужчин, которые находились рядом, получили ранения разной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь.

Предполагаемого виновника трагедии задержали, правоохранители планируют сообщить ему о подозрении и избрать меру пресечения.

Покровская окружная прокуратура осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по факту умышленного убийства по хулиганским мотивам, совершенное способом, опасным для жизни многих, законченного покушения на умышленное убийство двух и более лиц, а также незаконного обращения с боевыми припасами (п. 5, 7 ч. 2 статьи 115, ч. 2 статьи 15, п. 1, 5, 7 ч. 2 статьи 115, ч. 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Украины).