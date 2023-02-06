В Полтавской области спасли мужчину и пятимесячного ребенка, которые провалились под лед

Происшествие случилось в городе Горишни Плавни 4 февраля около 17.00 на реке Днепр. Местная женщина услышала, что кто-то просит о помощи и сразу позвонила по телефону в полицию. На место происшествия прибыл наряд полиции. По словам свидетелей и местного рыбака, под лед провалился мужчина с детской коляской, где находился ребенок.

Они в воде находились на значительном расстоянии от берега. На их спасение бросились местный рыбак Николай Карпенко и прибывшие по вызову полицейские. Достав из воды мужчину и ребенка, их сразу передали медикам, которые госпитализировали обоих в больницу.

Выяснилось, что мужчина гулял с пятимесячным внуком. По информации врачей, их жизни ничего не угрожает. С семьей работают ювенальные полицейские, которые выясняют обстоятельства и причины происшествия.