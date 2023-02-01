Уклонист заблудился в Закарпатье в горах, пытаясь незаконно попасть в Словакию, и сам вызвал полицию

Сообщается, что 25-летний мужчина надеялся добраться до границы, ориентируясь по навигатору в мобильном телефоне.

"С железнодорожной станции он направился пешком по проложенному заранее маршруту, однако вскоре заблудился в горах. В лесу среди гор он провел всю ночь. Мужчина замерз и изрядно испугался, когда понял, что ему не удастся выбраться из леса своими силами", – рассказали в ГПСУ.

Утром после ночевки в лесу, поймав связь, нарушитель позвонил на линию "102" и попросил помощи у правоохранителей.

Полицейские сообщили о звонке пограничникам. К поискам были привлечены дополнительные пограничные наряды с розыскными собаками, вскоре уклониста обнаружили в нескольких километрах от границы со Словакией.

"Мужчина оказался жителем Запорожья и признался, что планировал незаконным способом добраться до Словакии, а там уже решать, куда идти дальше. Ему оказали необходимую помощь. Сейчас он чувствует себя хорошо и находится в безопасности", – отчитались пограничники.

Уклониста доставили в пограничное подразделение, чтобы оформить документы о попытке нарушения границы. В ГПСУ подчеркивают, что за попытку незаконного пересечения границы ему придется отвечать перед судом.