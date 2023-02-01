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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Уклонист заблудился в Закарпатье в горах, пытаясь незаконно попасть в Словакию, и сам вызвал полицию

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Пограничникам пришлось спасать уклониста в горах
Пограничникам пришлось спасать уклониста в горах
Фото: dpsu.gov.ua/

Сотрудники государственной пограничной службы Украины спасли и заодно задержали уклониста, который планировал нелегально пересечь границу со Словакией, но заблудился. Об этом 1 февраля написала пресс-служба ГПСУ.

Сообщается, что 25-летний мужчина надеялся добраться до границы, ориентируясь по навигатору в мобильном телефоне.

"С железнодорожной станции он направился пешком по проложенному заранее маршруту, однако вскоре заблудился в горах. В лесу среди гор он провел всю ночь. Мужчина замерз и изрядно испугался, когда понял, что ему не удастся выбраться из леса своими силами", – рассказали в ГПСУ.

Утром после ночевки в лесу, поймав связь, нарушитель позвонил на линию "102" и попросил помощи у правоохранителей.

Полицейские сообщили о звонке пограничникам. К поискам были привлечены дополнительные пограничные наряды с розыскными собаками, вскоре уклониста обнаружили в нескольких километрах от границы со Словакией.

"Мужчина оказался жителем Запорожья и признался, что планировал незаконным способом добраться до Словакии, а там уже решать, куда идти дальше. Ему оказали необходимую помощь. Сейчас он чувствует себя хорошо и находится в безопасности", – отчитались пограничники.

Уклониста доставили в пограничное подразделение, чтобы оформить документы о попытке нарушения границы. В ГПСУ подчеркивают, что за попытку незаконного пересечения границы ему придется отвечать перед судом.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа 2023 года президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

30 декабря 2022 года в ГПСУ сообщили, что с начала действия военного положения в Украине, которое ввели из-за полномасштабной войны России, незаконно покинуть Украину пытались 12 тыс. мужчин, 15 из них погибли.

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