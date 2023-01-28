На границе с Венгрией задержан нарушитель, который притворялся женщиной – ГПСУ

Переодетый мужчина пытался выехать из страны, чтобы избежать мобилизации Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook

Задержанные являются военнообязанными и пытались выехать из страны, чтоб избежать мобилизации.

"Один из мужчин пытался притворяться женщиной, однако, в конце концов, признался в обмане", – говорится в сообщении.

На задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 Кодекса Украины об административных нарушениях (попытка незаконного пересечения границы), дела направлены в суд.