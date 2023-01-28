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ПРОИСШЕСТВИЯ

На границе с Венгрией задержан нарушитель, который притворялся женщиной – ГПСУ

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Переодетый мужчина пытался выехать из страны, чтобы избежать мобилизации
Переодетый мужчина пытался выехать из страны, чтобы избежать мобилизации
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook

Оперативники Мукачевского отряда отдела "Вилок" задержали троих мужчин при попытке нелегального перехода границы с Венгрией. Об этом Западное региональное управлении Госпогранслужбы Украины 28 января сообщило в Facebook.

Задержанные являются военнообязанными и пытались выехать из страны, чтоб избежать мобилизации.

"Один из мужчин пытался притворяться женщиной, однако, в конце концов, признался в обмане", – говорится в сообщении.

На задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 Кодекса Украины об административных нарушениях (попытка незаконного пересечения границы), дела направлены в суд.

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Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

16 августа Зеленский в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

30 декабря в ГПСУ сообщили, что с начала действия военного положения в Украине, которое ввели из-за полномасштабной войны России, незаконно покинуть Украину пытались 12 тыс. мужчин, 15 из них погибли.

Теги: Украина, Венгрия, граница, Госпогранслужба, мобилизация, Мукачево, задержание
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