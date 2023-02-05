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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Житомирской области под лед провалилась беременная женщина. Ее спасли, с ребенком все в порядке – ГСЧС

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Инцидент произошел на реке Гнилопять
Инцидент произошел на реке Гнилопять
Фото: Головне управління ДСНС України у Житомирській області / Facebook

3 февраля на реке Гнилопять в Бердичеве Житомирской области под лед провалилась женщина на седьмом месяце беременности, ее спасли. Об этом 4 февраля проинформировал пресс-центр главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

Пресс-офицер управления ГСЧС Павел Франчук рассказал "Суспільному", что инцидент произошел вечером, пострадавшей 37 лет. 

"Спасатели услышали громкие крики о помощи. Они сориентировались, что крики раздаются с другого берега на расстоянии около 1,5 км. Отправились к месту, откуда можно было ближе добраться до ледовому пролому. Там, в проломе, обессилено барахталась женщина и умоляла о помощи. Лед на реке очень тонкий, местами вообще отсутствует – сплошная вода. Один из спасателей ползком 35 метров подбирался к тонущей. Верхняя одежда на ней впитала воду и тянула пострадавшую ко дну. Женщине бросали спасательный круг, но ухватиться за него она не смогла. Долгое время спасателю не удавалось вытащить ее из пролома, потому что лед настолько тонкий, что не было возможности опереться на него для опоры", – рассказал он.

Этот спасатель удерживал пострадавшую на поверхности воды, разговаривал с ней и подбадривал, чтобы она не потеряла сознание, продолжил Франчук. 

По словам пресс-офицера, второй спасатель в это время, обвязавшись веревкой, тоже подполз к пострадавшей. 

"Лед трещал и продавливался под ним, но он рискнул упереться коленями в край пролома, схватил утопающую за ремень и в конце концов достал ее из воды на уцелевший лед. Женщину обвязали спасательной веревкой и подтягивали к берегу. Помогали в этом мужчины, ставшие случайными очевидцами происшествия", – добавил он. 

Уже на берегу женщину на носилках перенесли к автомобилю скорой, ее госпитализировали с предварительным диагнозом "общее переохлаждение организма", говорится в релизе ГСЧС. Ориентировочно, она провела в воде около часа. 

Утром 4 февраля врачи сообщили, что спасенная женщина – в стабильном состоянии, а с ребенком, которого она ждет, все хорошо. 

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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ГСЧС, вода, Житомирская область, Бердичев, спасатели, берег, беременность, происшествия, врачи
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