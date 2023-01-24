Снайпер Эмеральд рассказала, как переносит вторую беременность

На фото она запечатлена в кремовом платье, подчеркивающим округлившийся живот.

Она призналась, что находится на 29-й неделе и тяжело переносить вторую беременность.

"Нервная, эмоциональная. Очень сильный токсикоз до седьмого месяца. То ли это война так отразилась, то ли гормоны – не знаю. Был один месяц, когда я тупо лежала, почти не вставая. Но сейчас все поменялось", – призналась она.

Контекст:

До начала полномасштабной войны 31-летняя Эмеральд занималась ювелирным бизнесом. После 24 февраля 2022 года она вступила в тероборону, а затем – в полк специального назначения "Сафари".

14 октября она вышла замуж за украинского военнослужащего Евгения Стипанюка. Об этом снайпер сообщила в своем Instagram, разместив свадебные фото. Пара познакомилась на передовой.

В конце октября стало известно, что Эмеральд вскоре станет матерью. От предыдущих отношений у нее есть дочь, а у Стипанюка – сын.