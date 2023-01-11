"Много хейта, что снайперы не открывают лицо". Эмеральд ответила на обвинения в публичности

"Я не секретный агент, не киллер, не работала никогда на государственных тайных должностях. Я не прятала свое лицо, как и многие военные, потому что я просто встала на защиту украинцев и своей семьи, – написала она. – Много хейта, что снайперы не открывают лицо. Ну для каких-то спецслужб и спецзадач – да. А сейчас у нас большая часть населения стали военными. Так по этому принципу и логике тогда ни один военный не должен показывать себя. Потому что война опасна для всех. Это выбор каждого".
Эмеральд напомнила, что в настоящее время готовится к рождению дочери.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
До начала полномасштабной войны 31-летняя Эмеральд занималась ювелирным бизнесом. После 24 февраля 2022 года она вступила в тероборону, а затем – в полк специального назначения "Сафари".
14 октября она вышла замуж за украинского военнослужащего Евгения Стипанюка. Об этом снайпер сообщила в своем Instagram, разместив свадебные фото. Пара познакомилась на передовой.
В конце октября стало известно, что Эмеральд вскоре станет матерью. От предыдущих отношений у нее есть дочь, а у Стипанюка – сын.