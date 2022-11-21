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21 ноября, 2022
 
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"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка

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До начала полномасштабной войны 31-летняя Эмеральд занималась ювелирным бизнесом
До начала полномасштабной войны 31-летняя Эмеральд занималась ювелирным бизнесом
Фото: emerald.evgeniya / Instagram

Украинская снайпер Евгения Эмеральд 21 ноября в Instagram сообщила, что у нее родится дочь.

"Ну что, берегись, русня. Мир ждет снайпершу. Наше военное бандерятко – будущая девочка. Этого ребенка нам подарил Бог во время войны. Я точно знаю, что мини-снайперша даст о себе знать всему миру и превзойдет своих родителей", – написала Эмеральд.

Контекст:

До начала полномасштабной войны 31-летняя Эмеральд занималась ювелирным бизнесом. После 24 февраля она вступила в тероборону, а затем  в полк специального назначения "Сафари".

14 октября она вышла замуж за украинского военнослужащего Евгения Стипанюка. Об этом снайпер сообщила в своем Instagram, разместив свадебные фото. Пара познакомилась на передовой.

В конце октября стало известно, что Эмеральд вскоре станет матерью. У Стипанюка от предыдущих отношений есть сын.

Теги: снайпер, война России против Украины, беременность, Евгения Эмеральд
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