"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка

"Ну что, берегись, русня. Мир ждет снайпершу. Наше военное бандерятко – будущая девочка. Этого ребенка нам подарил Бог во время войны. Я точно знаю, что мини-снайперша даст о себе знать всему миру и превзойдет своих родителей", – написала Эмеральд.

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Контекст:

До начала полномасштабной войны 31-летняя Эмеральд занималась ювелирным бизнесом. После 24 февраля она вступила в тероборону, а затем – в полк специального назначения "Сафари".

14 октября она вышла замуж за украинского военнослужащего Евгения Стипанюка. Об этом снайпер сообщила в своем Instagram, разместив свадебные фото. Пара познакомилась на передовой.

В конце октября стало известно, что Эмеральд вскоре станет матерью. У Стипанюка от предыдущих отношений есть сын.