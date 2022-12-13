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13 декабря, 2022
 
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"В тылу сложнее, чем на фронте". Украинская снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, призналась, что получает угрозы с проклятиями

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Эмеральд: Недавно от "своих" услышала, что я никто и зовут меня никак
Эмеральд: Недавно от "своих" услышала, что я никто и зовут меня никак
Фото: emerald.evgeniya / Instagram

Украинская снайпер Евгения Эмеральд, которая вскоре во второй раз станет матерью, заявила, что регулярно получает обвинения в том, что дает интервью ради собственного пиара. Об этом она написала 12 декабря в Instagram

рудно принять, что война для меня закончилась. Не было ни дня, чтобы меня не мучила совесть за то, что я в тылу и не могу воевать. В тылу сложнее, чем на фронте", – призналась она. 

Эмеральд отметила, что теперь ей приходится выслушивать не только обвинения в пиаре, но и угрозы с проклятиями в свой адрес.

"Недавно от "своих" услышала, что я никто и зовут меня никак. И вот я задаю себе вопрос: "Почему я пожертвовала своим бизнесом, который строила годами. Зачем рисковала своей жизнью каждый день шесть с половиной месяцев, зачем рисковала здоровьем?" – написала она. – Мне не нужна слава, деньги мне за это не платят, здоровье не восстановлено. Я делаю это потому, что считаю информационную войну очень важной. И если смогу помочь украинцы своим голосом, я сделаю это".

Она также подчеркнула, что за время службы не была каким-либо образом награждена, а также не получила звания. 

"Мне это не надо! Потому что не для этого я сделал этот выбор 24 февраля, а  ради свободы и справедливости. Ради будущего моей дочери", – подытожила она.

Контекст:

До начала полномасштабной войны 31-летняя Эмеральд занималась ювелирным бизнесом. После 24 февраля она вступила в тероборону, а затем – в полк специального назначения "Сафари".

14 октября она вышла замуж за украинского военнослужащего Евгения Стипанюка. Об этом снайпер сообщила в своем Instagram, разместив свадебные фото. Пара познакомилась на передовой.

В конце октября стало известно, что Эмеральд вскоре станет матерью. От предыдущих отношений у нее есть дочь, а у Стипанюка – сын.

Теги: здоровье, снайпер, угрозы, война России против Украины, обвинение, Евгения Эмеральд
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