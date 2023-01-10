Снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, сообщила о госпитализации

По словам Эмеральд, за последнее время она дважды переболела гриппом, а после повторного заражения почувствовала себя плохо и была госпитализирована.

Отвечая в конце поста хейтерам, Эмеральд заявила, что обязательно будет снимать свои роды на камеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Євгенія Емеральд (@emerald.evgeniya)