Снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, сообщила о госпитализации

По словам Эмеральд, за последнее время она дважды переболела гриппом, а после повторного заражения почувствовала себя плохо и была госпитализирована.
Отвечая в конце поста хейтерам, Эмеральд заявила, что обязательно будет снимать свои роды на камеру.
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До начала полномасштабной войны 31-летняя Эмеральд занималась ювелирным бизнесом. После 24 февраля 2022 года она вступила в тероборону, а затем – в полк специального назначения "Сафари".
14 октября она вышла замуж за украинского военнослужащего Евгения Стипанюка. Об этом снайпер сообщила в своем Instagram, разместив свадебные фото. Пара познакомилась на передовой.
В конце октября стало известно, что Эмеральд вскоре станет матерью. От предыдущих отношений у нее есть дочь, а у Стипанюка – сын.