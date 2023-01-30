Бульвар Шоубиз
 
30 января, 2023
 
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"Два замечательных опыта и один ужасный". Суррогатная мать рассказала, как рожала голливудским звездам детей и сколько ей за это заплатили

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Услугами суррогатного материнства в том числе воспользовались Чопра, Мартин и Билык
Услугами суррогатного материнства в том числе воспользовались Чопра, Мартин и Билык
Фото: depositphotos.com

Жительница Пенсильвании (США), которая выносила и родила детей голливудским знаменитостям, в интервью BBC рассказала о своем опыте суррогатного материнства.

Автор публикации Мега Моган называет героиню репортажа Шанной Сент-Клер, но отмечает, что это не ее настоящее имя. Также в публикации изменены и имена других героев.

Когда Сент-Клер приняла решение стать суррогатной матерью, ей было 30 лет и трое собственных детей. Героиня истории рассказывает, что, хотя все три беременности были легкими, они с мужем решили остановиться на достигнутом.

Ребенок для Дженнифер и Марка

С момента, как она официально зарегистрировала свою заявку в агентстве суррогатного материнства, заполнив анкеты, пройдя все необходимые обследования и поговорив с юристами, и до момента первой встречи с потенциальными клиентами прошло всего несколько недель.

Автор публикации называет супругов, которые захотели воспользоваться услугами Сент-Клер, Дженнифер и Марком. Отмечается, что они оплатили экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), проживание суррогатной матери в гостинице, ее питание и декретный отпуск. За три года Сент-Клер получила $50 тыс.

Беременность наступила с третьей попытки, а ребенок появился на свет в присутствии Дженнифер и Марка.

Неудачный опыт с гламурной Кэтрин

Спустя несколько месяцев после этого Сент-Клер благодаря рекомендации Дженнифер познакомилась с новой потенциальной клиенткой. В репортаже ее называют Кэтрин и представляют как гламурную женщину с высоким уровнем жизни.

По словам суррогатной матери, их отношения не заладились с самого начала, так как Кэтрин предложила заключить контракт в обход агентства, а также сэкономить на услугах психологов.

Когда Сент-Клер сообщила Кэтрин, что ей удалось забеременеть, клиентка не проявила никаких эмоций. Она рассказала, что ранее имела дело с суррогатной матерью, но у нее случился выкидыш. А вскоре после этого заявила, что еще одна суррогатная мать уже родила ей ребенка.

Сент-Клер и не понимала, нужны ли ее услуги дальше, а сама Кэтрин на связь не выходила. Вскоре после этого у героини репортажа случился выкидыш.

Когда она написала об этом Кэтрин, та попросила вернуть ей оставшиеся деньги.

Близнецы для супружеской пары

Спустя четыре года после этого Сент-Клер согласилась поработать с еще одной парой, родив им близнецов. В комментарии журналистам она заявила, что этот опыт был ей нужен для того, чтобы "смыть унизительные воспоминания о работе с Кэтрин".

По словам суррогатной матери, у нее было "два замечательных опыта суррогатного материнства и один ужасный".

Чем сейчас занимается Сент-Клер

Завершив работу с парами, Сент-Клер открыла в Пенсильвании свою парикмахерскую. Она подчеркивает, что суррогатное материнство подходит не всем, но если людей это устраивает, никто не должен осуждать их выбор.

Контекст:

Услугами суррогатных матерей воспользовались многие знаменитости. В их числе индийская актриса Приянка Чопра, пуэрториканский певец Рики Мартин, а также украинская певица Ирина Билык.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ирина Билык, беременность, семья, Рики Мартин, Приянка Чопра, суррогатное материнство
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