"Я самый счастливый папа в мире". 50-летний Рики Мартин показал пляжные снимки с 14-летними сыновьями, которых родила суррогатная мать

"Отличный день на пляже. Я самый счастливый папа в мире", – подписал он фото.

Контекст:

Рики Мартин родился 24 декабря 1971 года в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). Стал известен во всем мире после выхода композиции Livin’ la Vida Loca в 1999 году.

В апреле 2016 года Мартин начал встречаться со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. В ноябре того же года пара объявила о помолвке. В январе 2018-го Мартин и Йосеф сочетались браком.

24 декабря 2018 года суррогатная мать родила им дочь Люсию Мартин-Йосеф. Пара сообщила о рождении дочери 31 декабря. Также у певца есть два сына – близнецы Маттео и Валентино, которых в августе 2008 года ему родила суррогатная мать.