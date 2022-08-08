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08 августа, 2022
 
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"Я самый счастливый папа в мире". 50-летний Рики Мартин показал пляжные снимки с 14-летними сыновьями, которых родила суррогатная мать

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Рики Мартин отец троих детей
Рики Мартин – отец троих детей
Фото: ricky_martin / Instagram

Пуэрториканский певец и актер Рики Мартин 7 августа на своей странице в Instagram обнародовал серию фото, на которых запечатлен вместе со своими сыновьями – близнецами Маттео и Валентино. Он посвятил публикацию их дню рождения – 6 августа детям исполнилось 14 лет.

"Отличный день на пляже. Я самый счастливый папа в мире", – подписал он фото.

Контекст:

Рики Мартин родился 24 декабря 1971 года в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). Стал известен во всем мире после выхода композиции Livin’ la Vida Loca в 1999 году.

В апреле 2016 года Мартин начал встречаться со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. В ноябре того же года пара объявила о помолвке. В январе 2018-го Мартин и Йосеф сочетались браком.

24 декабря 2018 года суррогатная мать родила им дочь Люсию Мартин-Йосеф. Пара сообщила о рождении дочери 31 декабря. Также у певца есть два сына – близнецы Маттео и Валентино, которых в августе 2008 года ему родила суррогатная мать.

Теги: дети, семья, Рики Мартин
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