Рики Мартин и его супруг показали подросшего сына

48-летний американский певец Рики Мартин разместил в Instagram черно-белое фото, на котором запечатлен с годовалым сыном Ренном на руках.
"Мой малыш Ренн", – написал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
То же фото, но цветное, опубликовал в Instagram супруг Мартина, 36-летний шведско-сирийский художник Джван Йосеф.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мартин и Йосеф обручились в 2016 году. В январе 2018 года пара узаконила отношения. Мартин и Йосеф воспитывают четверых детей: 11-летних близнецов Маттео и Валентино, дочь Люсию, которая родилась зимой 2019 года, сына Ренна, появившегося на свет в конце октября 2019 года. Детей родили суррогатные матери.