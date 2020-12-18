Рики Мартин и его супруг показали подросшего сына

Американский певец Рики Мартин и его супруг, шведско-сирийский художник Джван Йосеф, обнародовали снимок своего сына Ренна.

Мартин (на фото справа) и Йосеф (слева) живут в законном браке с 2016 года

Фото: ricky_martin / Instagram