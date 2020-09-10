"Красотка Лулу". Супруг Рики Мартина показал годовалую дочь

Супруг американского певца Рики Мартина, художник Джван Йосеф опубликовал фото с дочерью Люсией на руках.

Супруг американского певца Рики Мартина, художник Джван Йосеф опубликовал в Instagram черно-белое фото с дочерью Люсией. На снимке он запечатлен держащим девочку на руках.

"Каждый день в любви", – написал Йосеф.

Посмотреть эту публикацию в Instagram In love everyday * #LuLu #hayati Публикация от Jwan Yosef (@jwanyosef) 8 Сен 2020 в 12:13 PDT

"Красотка Лулу", – написала подписчица anto_nieva.

Рики Мартин и Джван Йосеф обручились в 2016 году. В январе 2018 года пара узаконила отношения. Мартин и Йосеф воспитывают четверых детей: 11-летних близнецов Маттео и Валентино, дочь Люсию, которая родилась зимой 2019 года, сына Ренна, появившегося на свет в конце октября 2019 года. Детей родили суррогатные матери.