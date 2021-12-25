Бульвар Шоубиз
 
25 декабря, 2021
 
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"Мое вдохновение, моя мотивация". Рики Мартин показал подросшую дочь в день ее рождения

Дочь Люсию Рики Мартину и его мужу Джвану Йосефу 24 декабря родила суррогатная мать
Дочь Люсию Рики Мартину и его мужу Джвану Йосефу 24 декабря родила суррогатная мать
Фото: ricky_martin / Instagram

Пуэрториканский певец и актер Рики Мартин 25 декабря на своей странице в Instagram обнародовал серию фото и видео, на котором он запечатлен вместе с трехлетней дочерью Люсией Мартин-Йосеф на пляже.

"У этой красивой девочки день рождения в тот же день, что и у меня. 24 декабря. Люсия Мартин-Йозеф, ты – свет моих очей, мое вдохновение, моя мотивация. Ты – глава нашего дома, и нам это нравится. Я люблю тебя всем своим существом. Поздравляю доченьку", – подписал публикацию 50-летний исполнитель.

Фото и видео Мартина с Люсией собрало больше 350 тыс. лайков за пару часов после появления в соцсети.

Контекст:

Рики Мартин родился 24 декабря 1971 года в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Стал известен во всем мире после выхода композиции Livin’ la Vida Loca в 1999 году.

В апреле 2016 года Мартин начал встречаться со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. В ноябре того же года пара объявила о помолвке. В январе 2018-го Мартин и Йосеф сочетались браком. 24 декабря 2018 года суррогатная мать родила им дочь Люсию Мартин-Йосеф. Пара сообщила о рождении дочери 31 декабря. Также у певца есть два сына – близнецы Маттео и Валентино, которых в августе 2008 года ему родила суррогатная мать.

Теги: актер, Рики Мартин, певец, девочка
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