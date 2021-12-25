"Мое вдохновение, моя мотивация". Рики Мартин показал подросшую дочь в день ее рождения

"У этой красивой девочки день рождения в тот же день, что и у меня. 24 декабря. Люсия Мартин-Йозеф, ты – свет моих очей, мое вдохновение, моя мотивация. Ты – глава нашего дома, и нам это нравится. Я люблю тебя всем своим существом. Поздравляю доченьку", – подписал публикацию 50-летний исполнитель.

Фото и видео Мартина с Люсией собрало больше 350 тыс. лайков за пару часов после появления в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ricky Martin (@ricky_martin)