"Секси", "Горячий король". Рики Мартин снялся, лежа в ванной с раздвинутыми ногами

"День в офисе", – подписал он публикацию.

Фото Мартина, которому 24 декабря исполнится 50 лет, собрало около 460 тыс. лайков.

"Горячий король", – прокомментировал снимок пользователь maryam.rickymartin.

"Секси", – написал lombardidm.

Контекст:

Рики Мартин родился 24 декабря 1971 года в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Стал известен во всем мире после выхода композиции Livin’ la Vida Loca в 1999 году.

В апреле 2016 года Мартин начал встречаться со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. В ноябре того же года пара объявила о помолвке. В январе 2018-го Мартин и Йосеф сочетались браком. 31 декабря 2018 года суррогатная мать родила им дочь Люсию Мартин-Йосеф. Также у певца есть два сына – близнецы Маттео и Валентино, которых в августе 2008 года ему родила суррогатная мать.