Бульвар Шоубиз
 
21 декабря, 2021
 
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"Секси", "Горячий король". Рики Мартин снялся, лежа в ванной с раздвинутыми ногами

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24 декабря Рики Мартину исполнится 50 лет
24 декабря Рики Мартину исполнится 50 лет
Фото: ricky_martin / Instagram

Пуэрториканский певец и актер Рики Мартин 19 декабря на своей странице в Instagram обнародовал фото, на котором он запечатлен, лежа в ванной с раздвинутыми ногами. Для снимка певец позировал в черных плавках.

"День в офисе", – подписал он публикацию.

Фото Мартина, которому 24 декабря исполнится 50 лет, собрало около 460 тыс. лайков.

"Горячий король", – прокомментировал снимок пользователь maryam.rickymartin.

"Секси", – написал lombardidm.

Контекст:

Рики Мартин родился 24 декабря 1971 года в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Стал известен во всем мире после выхода композиции Livin’ la Vida Loca в 1999 году.

В апреле 2016 года Мартин начал встречаться со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. В ноябре того же года пара объявила о помолвке. В январе 2018-го Мартин и Йосеф сочетались браком. 31 декабря 2018 года суррогатная мать родила им дочь Люсию Мартин-Йосеф. Также у певца есть два сына – близнецы Маттео и Валентино, которых в августе 2008 года ему родила суррогатная мать.

Теги: Рики Мартин
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