"Такие идеальные вместе". Рики Мартин позировал со своим мужем, держа его за руку

Для фото певец и его муж позировали во время ежегодного гала-ужина MoMa Film Benefit 2021, который прошел в нью-йоркском Музее современного искусства 14 декабря.
"Всегда в хорошей компании", – подписал он публикацию.
Фото Мартина, которому 24 декабря исполнится 50 лет, собрало более 245 тыс. лайков.
"Вы такие идеальные вместе", – написала ciay.swe.
"Да здравствует любовь", – отреагировал пользователь lo_nuestro_es_puro_amor_fco.
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Рики Мартин родился 24 декабря 1971 в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Стал известен во всем мире после выхода композиции Livin’ la Vida Loca в 1999 году.
Мартин и Йосеф начали встречаться в апреле 2016 года, в ноябре того же года они объявили о помолвке. В январе 2018-го пара сочеталась браком. 31 декабря 2018 года суррогатная мать родила Мартину и Йосефу дочь Люсию Мартин-Йосеф. Также у певца есть два сына – близнецы Маттео и Валентино, которых в августе 2008 года ему родила суррогатная мать.