"Такие идеальные вместе". Рики Мартин позировал со своим мужем, держа его за руку

Рики Мартин и Джван Йосеф вместе с 2016 года Фото: ricky_martin / Instagram

Для фото певец и его муж позировали во время ежегодного гала-ужина MoMa Film Benefit 2021, который прошел в нью-йоркском Музее современного искусства 14 декабря.

"Всегда в хорошей компании", – подписал он публикацию.

Фото Мартина, которому 24 декабря исполнится 50 лет, собрало более 245 тыс. лайков.

"Вы такие идеальные вместе", – написала ciay.swe.

"Да здравствует любовь", – отреагировал пользователь lo_nuestro_es_puro_amor_fco.

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